山友受傷 黑鷹直升機連續救援2傷者送醫
拉庫音溪和嘉明湖山屋連2天發生山友受傷，空勤總隊黑鷹直升機趕往救援，分別將1男1女傷者救援下山送醫，所幸均無生命危險。
空勤總隊駐守在台東豐年機場的第3大隊第3隊今天發布新聞稿，上午7時40分接獲總隊勤務指揮中心通知，於拉庫音溪山屋有呂姓女山友腳部受傷，申請直升機後送任務。
接獲總隊命令後，派遣UH-60M型直升機 （黑鷹）前往救援，順利將傷者送下山由救護車送往台東馬偕醫院醫治。
另外，14日晚間11時接獲總隊勤務指揮中心通知，於嘉明湖山屋有來自新竹的56歲林姓男山友頭部創傷失血，申請直升機後送。15日清晨目標區天氣符合放行標準，黑鷹直升機立即前往救援，將傷者載回豐年機場後就醫。
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