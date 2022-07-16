高雄帥警化身「心凌男孩」 唱教兒少安全滿是粉紅泡泡

高雄市警局暑期「青春專案」起跑2周，各單位絞盡腦汁宣傳，近來在兩岸掀起一股「回憶殺」的藝人王心凌，成仿效對象；其中旗山分局帥警陳尚仟獨挑大樑，改編王心凌「愛你」歌曲，唱教「兒少安全」，影片中充滿粉紅泡泡，連學弟也大讚「耳朵差點懷孕」。

旗山警分局宣傳青春專案，跟風翻唱藝人王心凌的「愛你」，並改編為宣導「兒少安全」版，由杉林派出所的警員陳尚仟一人挑大樑又唱又演，影片中陳尚仟身穿警服，以「愛你」旋律唱教青少年和網友見面時，提醒約會別在深夜、別單獨赴約、勿給私密照以及見網友要提高警覺等要訣。

影片一出獲得分局同仁、官網臉友大讚「超棒的～好帥鄰家男孩太帥了」、「這是旗山的警察嗎？也太帥了吧，他講的我都聽」、「啊娘喂～帥帥的警察葛格的話要聽唷～」，也有學弟大讚：「果然是我大哥，耳朵差點懷孕」。

今年28歲的陳尚仟，警員班31期畢業，從警8年，已婚、育有一子，曾獲選高雄市政府警察局受理報案績優人員。陳的哥哥陳信佑也在高雄警界服務，目前是交通大隊警務員，兄弟倆顏值高，堪稱高雄市2枚帥警。

陳尚仟說，拍青春專案的宣傳影片，光是錄音唱歌就錄了2、30次，影片在旗山武德殿外拍攝，過程中，手機因過熱當機，自己加路人意外入境NG20幾次，花2個小時才拍完，很高興影片有人欣賞，希望能達到宣傳兒少安全的效果。

高市警局少年隊也拍了宣導「青春專案」影片，動員2、30人拍攝，片中也引用王心凌「愛你」的梗，由少年隊小隊長、偵查佐犧牲形象唱跳，少年隊長王春生在影片中擔任串場主角，自嘲自己演技可得「金酸莓獎」。