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7旬失智老翁急問：家不見了 警發現這關鍵原因

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市73歲陳姓老翁騎腳車外出拿藥，返家時卻越騎越荒涼，原本溫暖的家卻變成垃圾場。警方到場先請老翁到警車內休息，陳翁急問，「我家不見了！」警方查閱資料發現，陳翁返家方向騎反，才會到5公里外的垃圾場，警車護送後平安回到住所。

前天下午，氣溫仍很炎熱，民眾發現一位老翁呆坐在竹林里垃圾場門口，烈日下老翁扶著腳踏車，熱心報警。

台中市清水警分局光華派出所員警張智豪、陳楷淇到場，陳翁表示自己騎腳踏車外出到醫院拿藥，返家卻發現住家怎麼變成垃圾場，跟他出門時不一樣，「家都不見了，找不到」，不知該往哪裡走。

張智豪與老翁交談，陳翁無法說出自己的身分年籍，研判老翁可能患有失智症，由於附近無住家且天氣炎熱，警方將腳踏車借放在垃圾場守衛室，並將老翁扶上警車休息。

警方以警政系統比對出年籍資料，發現老翁原來是騎反方向，已離家5公里遠。由於陳翁家中只剩73歲的李姓老伴，張智豪與陳楷淇以警車護送陳翁返家。

當到家門口時，老翁在車上對員警表示，「原來家還在」，老夫妻一同向警方致謝。

老翁家屬表示，陳翁曾發生車禍，很多事情記不清，没想到，連分辨回家方向會騎相反，幸好有民眾報警及員警協助，老伴才能回家。

光華所所長陳俊佑提醒，家中有長輩，可在長者身上配戴名牌，或在衣物上繡上聯絡方式等重要資訊，以防長輩走失，旁人或警方亦可協助其返家。

台中市陳姓老翁騎腳車外出卻回不了家，急問警，「我家不見了！」警方查閱資料發現，陳翁返家方向騎反，才會到5公里外的垃圾場，警車護送後平安回到住所。圖／讀者提供
台中市陳姓老翁騎腳車外出卻回不了家，急問警，「我家不見了！」警方查閱資料發現，陳翁返家方向騎反，才會到5公里外的垃圾場，警車護送後平安回到住所。圖／讀者提供

腳踏車 台中市

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