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北市警備200份閃光配件 65歲以上長者可免費領取
根據交通部統計，去年台北市65歲以上高齡行人發生交通事故死傷人數有672人，與2020年相比減少了14.39%。北市交通大隊指出，今年1月底北市正式邁入超高齡社會，為了確保高齡行人安全，特別在萬華、中山、信義和內湖4個交通分隊準備共200份安全閃光配備，提供給65歲以上長者免費領取。
依據交通部資料顯示，台北市65歲以上高齡者交通事故死傷人數，2020年有785人、2021年有672人，相比減少了113人，約14.39%；台北市高齡人口比例逐年增加，今年1月底正式邁入超高齡社會，成為六都中第一個超高齡直轄市，每5位市民當中，就有1人超過65歲，高齡人口比例逾20%。
北市交通大隊表示，有鑑於高齡者容易選擇穿著暗色服裝，在夜間或清晨天色昏暗不明之情況下外出時，可能因汽、機車駕駛人的一時分心或疏忽，未及時發現，長者便暴露於高度危險當中，北市警局提醒，汽車駕駛人在行車過程應隨時注意前方狀況，遇天雨、夜間或視線昏暗路段，避免因開車視線不良而發生交通意外事故，確保高齡者行的安全。
為落實守護高齡者行的安全，持續推動高齡者外出正確用路安全觀念，北市交通大隊特準備200份安全閃光配件，分別置於萬華、中山、信義、內湖等4個交通分隊，於7月18日上午7時起，提供給有需要的65歲以上高齡者自由前往領取，須持可證明年齡之證件。
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