新竹遊客不慎遺落手機 台南警方這方法迅速尋回
新竹劉姓女子與父母到台南遊玩，昨晚返回新竹途間，發現父親手機不知何時遺落，遇上台南市警二分局在夏林路段路檢，上前求助，南門所長周有謚靈機一動，協助運用手機內建軟體「尋找我的iPhone」定位，在附近超商內撥打其門號，一群人聽到熟悉手機鈴聲，歡呼「找到了」。
昨晚10時許，南門派出所所長周有謚、警員李英誌在中西區夏林路段執行防制危險駕車勤務路檢時，突然3名民眾神情慌張走過來求助。劉女表示，與父母自新竹至台南遊玩，晚上就要返回新竹準備上班，不料父親手機不知何時遺落，能否請警察幫幫忙。
所長了解情形後，立即協助她運用手機內建軟體「尋找我的iPhone」的功能定位，並根據定位出來區域，熱心的陪同劉女一家人四處搜尋。員警發現地點周邊恰好有1家超商，也不放棄的進入四處檢視，並請她撥打該手機的門號，一群人聽到響起熟悉的手機鈴聲，喜出望外高呼「找到了」。
據了解，原來手機可能被路人尋獲，並擔心在道路上可能遭淋濕或毀損，便將手機放在超商的飲食區桌上，一家人巧遇員警路檢上前求助，在所長及員警的協助下，完成這個不可能的任務。
劉家3人見手機失而復得，不斷向警方道謝外，也開心的說，想不到手機掉在人來人往的台南街道，還能這麼順利找回，直說台南果然是一個讓人安心的好地方。一家人帶著滿滿笑容急忙離開趕回新竹。
第二分局表示，現代人手機使用頻率高，若發生手機遺失的情形，相關系統都有內建的找手機軟體「Find My iPhone」及「Android Device Manager」，只要事前完成設定都有機會可找回。
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