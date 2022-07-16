男盜領公款逾6萬元還報案受害 礁溪警追查戳破謊言
宜蘭礁溪一名23歲莊姓工程仲介因缺錢花用，挪用公款6萬多元，在礁溪地區多次小額提領花光。後來被發現帳目對不攏，他自導自演謊稱遭盜領去報案。警方獲報調閱監視器追查，發現莊男監守自盜，經曉以大義才坦承犯行，全案依誣告罪嫌函送宜蘭地檢署偵辦。
莊姓男子3月14日向四城派出所報案，稱年初時提款卡不見，帳戶的工程款遭人盜領逾6萬元。警方獲報後，向發卡單位冬山鄉農會、超商行文調閱提款紀錄，再調閱監視器的提款畫面，再三比對後發現，當時只有1人在四城某家超商ATM領錢，領款人與被害人特徵極其相似、顯然有異。
據了解，警方日前通知莊姓被害人複訊，他看到監視器畫面後沈默不語，經警方曉以大義後，坦承因缺錢私自挪用公款，一時無力償還，才向警方謊報帳戶遭盜領企圖掩飾。
礁溪警方表示，對轄內任何案件積極偵辦，以維護居民財產安全，呼籲民眾勿因一時貪念心存僥倖，以免觸法得不償失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言