男盜領公款逾6萬元還報案受害 礁溪警追查戳破謊言

宜蘭礁溪一名23歲莊姓工程仲介因缺錢花用，挪用公款6萬多元，在礁溪地區多次小額提領花光。後來被發現帳目對不攏，他自導自演謊稱遭盜領去報案。警方獲報調閱監視器追查，發現莊男監守自盜，經曉以大義才坦承犯行，全案依誣告罪嫌函送宜蘭地檢署偵辦。

莊姓男子3月14日向四城派出所報案，稱年初時提款卡不見，帳戶的工程款遭人盜領逾6萬元。警方獲報後，向發卡單位冬山鄉農會、超商行文調閱提款紀錄，再調閱監視器的提款畫面，再三比對後發現，當時只有1人在四城某家超商ATM領錢，領款人與被害人特徵極其相似、顯然有異。

據了解，警方日前通知莊姓被害人複訊，他看到監視器畫面後沈默不語，經警方曉以大義後，坦承因缺錢私自挪用公款，一時無力償還，才向警方謊報帳戶遭盜領企圖掩飾。