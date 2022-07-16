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彰縣消防員林麒宏、義消吳豐有分奪全國兩救護甄選榮耀
彰化縣消防局和美分隊高級救護技術員林麒宏、彰化義消分隊隊員吳豐有，以救護專業，救人無數，獲彰化縣消防局推薦參加內政部消防署與社團法人台灣急診醫學會舉辦的「十大傑出救護技術員」與「全國救護志工菁英」甄選，在全國各縣市救護菁英中，脫穎而出，雙雙獲選。
消防局指出，和美分隊隊員林麒宏投入緊急救護已11年，在執行到院前心肺功能停止（OHCA）、急性心肌梗塞、嚴重創傷、異物哽塞等各種緊急狀況救人無數，曾於2017年榮獲消防署「接生好手」的殊榮，參與縣內各項評比獲獎無數。
林麒宏也是消防局緊急救護訓練教官，持續充實與傳承急救技能，更積極推動「救護紀錄電子化」、「到院前心電圖傳輸」、「OHCA雙軌派遣」等相關品管工作，對緊急救護，獲消防局醫療指導醫師一致肯定與推薦。
至於彰化義消分隊隊員吳豐有，從2017年加入救護協勤的行列，迄今雖然只有5年的經歷，卻年年榮獲消防局救護志工協勤績優人員，且多次在死神手中，搶救下民眾寶貴的生命，為提升急救技能，更積極進修考取中級救護技術員、高級心臟救命術（ACLS）、急診外傷訓練課程（ETTC）等相關急救證照，對到院前緊急救護工作充滿熱忱。
消防局長施順仁表示，「十大傑出救護技術員」與「全國救護志工菁英」競爭相當激烈，雖然睽違已久未能獲獎，但今年和美分隊隊員林麒宏與彰化義消分隊隊員吳豐有能雙雙獲獎，代表彰化縣到院前緊急救護獲得中央及醫界高度肯定。
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