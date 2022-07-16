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雨夜開車冒險未打燈被警盯上 結局超展開
南投一名柯姓男子因涉竊盜、詐欺、洗錢防制法等4案通緝，為躲警查緝，開車南下投靠高雄友人，以為陌生地較安全，卻因雨夜開車未打燈，被鼓山警分局快打警力盯上，警方趨前提醒，意外查出柯是身背4條通的通緝犯。
鼓山警分局內惟派出所所長周信宏、警員柳保裔、林庭丞、實習生余承澔，昨晨執行0時至4時的快打勤務，凌晨1時50分許巡經鼓山區九如四路和大榮街口時，發現一輛轎車在雨夜中行車竟未打開頭燈，於是尾隨至西藏和伊犁街口後，攔查轎車。
當時駕車的23歲柯姓男子眼神飄移，連忙和警方解釋，因從南投來高雄訪友，路況不熟，一時忘了開大燈，警方盤查他身分，柯男報出身分字號，結果被警方查出是背負4條通緝案在身的通緝犯，當場將他上銬逮捕。
警方調查，柯男分別在去年10月13日被台南地檢發布竊盜通緝，南投地院於今年1月24日被南投地院發布洗錢防制法通緝，3月17日被南投地檢發布詐欺通緝，以及4月6日被台中地檢發布詐欺通緝，警詢後依法將柯男解送歸案。
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