快訊

數學奧林匹亞競賽傳捷報 台灣小將摘金、國際排名第14

直播刮中20億！韓網紅爆哭秒收東西下播：要回家了

「報仇殺人」震驚台日社會 模仿犯隱憂考驗社會安全網

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雨夜開車冒險未打燈被警盯上 結局超展開

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

南投一名柯姓男子因涉竊盜、詐欺、洗錢防制法等4案通緝，為躲警查緝，開車南下投靠高雄友人，以為陌生地較安全，卻因雨夜開車未打燈，被鼓山警分局快打警力盯上，警方趨前提醒，意外查出柯是身背4條通的通緝犯。

鼓山警分局內惟派出所所長周信宏、警員柳保裔、林庭丞、實習生余承澔，昨晨執行0時至4時的快打勤務，凌晨1時50分許巡經鼓山區九如四路和大榮街口時，發現一輛轎車在雨夜中行車竟未打開頭燈，於是尾隨至西藏和伊犁街口後，攔查轎車。

當時駕車的23歲柯姓男子眼神飄移，連忙和警方解釋，因從南投來高雄訪友，路況不熟，一時忘了開大燈，警方盤查他身分，柯男報出身分字號，結果被警方查出是背負4條通緝案在身的通緝犯，當場將他上銬逮捕。

警方調查，柯男分別在去年10月13日被台南地檢發布竊盜通緝，南投地院於今年1月24日被南投地院發布洗錢防制法通緝，3月17日被南投地檢發布詐欺通緝，以及4月6日被台中地檢發布詐欺通緝，警詢後依法將柯男解送歸案。

鼓山警分局內惟派出所警方盤查柯姓男子身分，結果查出柯是背負4條通緝案在身的通緝犯。記者石秀華／翻攝
鼓山警分局內惟派出所警方盤查柯姓男子身分，結果查出柯是背負4條通緝案在身的通緝犯。記者石秀華／翻攝
柯姓男子雨夜駕車未開大燈被警方盯上，警方查出他是4條通緝犯。記者石秀華／翻攝
柯姓男子雨夜駕車未開大燈被警方盯上，警方查出他是4條通緝犯。記者石秀華／翻攝

通緝 南投 詐欺

延伸閱讀

南投4死槍擊犯喊「為復仇殺人」 高大成：應馬上死刑

南投槍殺4人歹徒擁槍藏台中市區 盧秀燕曝平安圍捕關鍵

影／持槍殺人李嫌押回南投 一下車就喊：就是為報仇

養生會館幹部是20年同鄉老友 涉藏匿南投槍殺案凶嫌、讓他洗血漬

相關新聞

男盜領公款逾6萬元還報案受害 礁溪警追查戳破謊言

宜蘭礁溪一名23歲莊姓工程仲介因缺錢花用，挪用公款6萬多元，在礁溪地區多次小額提領花光。後來被發現帳目對不攏，他自導自演...

彰縣消防員林麒宏、義消吳豐有分奪全國兩救護甄選榮耀

彰化縣消防局和美分隊高級救護技術員林麒宏、彰化義消分隊隊員吳豐有，以救護專業，救人無數，獲彰化縣消防局推薦參加內政部消防...

騎士深夜酒駕遭攔出怪招 哀求喝水、吃檳榔還要喝飲料

高雄49歲王姓男子深夜酒駕騎車上路，因未扣好安全帽扣，又行車不穩，遭巡邏員警攔查；面對警方詢問，雖坦承犯行，但王男使出各...

雨夜開車冒險未打燈被警盯上 結局超展開

南投一名柯姓男子因涉竊盜、詐欺、洗錢防制法等4案通緝，為躲警查緝，開車南下投靠高雄友人，以為陌生地較安全，卻因雨夜開車未...

萌犬「柴柴」迷路逛大街 熱心警找到飼主

台北市文山區日前下大雨，一隻柴犬「柴柴」原本被飼主帶去看醫生，卻因貪玩迷路自己逛大街，幸好被好心民眾帶到景美派出所，熱心...

高雄機場旁休閒農場火警 近距賞飛機起降少1處

高雄市小港機場外「老爸機場咖啡」，今天凌晨發生火警，火舌燃燒鐵皮建築物，暗夜中火光升天，消防隊經1小時才撲滅火勢，但景觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。