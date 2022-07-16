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萌犬「柴柴」迷路逛大街 熱心警找到飼主
台北市文山區日前下大雨，一隻柴犬「柴柴」原本被飼主帶去看醫生，卻因貪玩迷路自己逛大街，幸好被好心民眾帶到景美派出所，熱心警員幫忙聯繫到柴犬的主人，讓主人開心不已。
景美派出所警員湯漢學，日前傍晚擔服備勤勤務，突然有一民眾牽著一隻狗走進派出所。原來熱心民眾，看見景中街上有1隻柴犬逛大街，但是沒有飼主牽行，疑似與飼主走失，因此將狗狗帶來派出所請警方協助聯繫。
員警上前查看，狗狗也主動親近，還一直撒嬌討摸，員警見狗狗身上沒掛有相關聯繫方式，但看牠毛髮有修剪且身體相當乾淨，研判應走失不久，心想狗狗的主人應該也很著急，驅車將牠帶到附近動物醫院掃看有無植入晶片，一掃就順利找到晶片並聯繫到狗狗的主人。
飼主到派出所後，不斷感謝警方的熱心，聲稱下午帶著柴犬「柴柴」到景美的動物醫院看醫生，「柴柴」在一旁與其他的狗狗玩耍，不料一個閃神「柴柴」就不見了，自己也遍尋不著，傍晚又遇到大雨更是雪上加霜，因此非常感謝警察的幫忙。
警方表示，常見狗狗因飼主一時疏忽導致走失，或跑到路上導致發生交通事故案件，因此飼主飼養寵物要記得植入晶片，攜帶寵物出入公共場所一定要戴上牽繩或採取適當防護措施，以避免類似情事發生。
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