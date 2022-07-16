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高雄機場旁休閒農場火警 近距賞飛機起降少1處
高雄市小港機場外「老爸機場咖啡」，今天凌晨發生火警，火舌燃燒鐵皮建築物，暗夜中火光升天，消防隊經1小時才撲滅火勢，但景觀設施付之一炬，可近距離觀賞飛機起降的去處少了1處。
老爸機場咖啡位在小港機場北側，與淨園、天空之城休閒農場，被稱為遊客欣賞飛機起降的景觀餐廳「鐵三角」，是飛機迷最愛的去處之一。火警發生時，正是小港機場禁飛時段，未影響飛機起降。
今天凌晨1點50分許，高雄市消防局接獲報案，指老爸咖啡起火，立即動員搶救，消防隊到達，發現鐵皮建築物已全面燃燒，立刻請求支援，布水線搶滅火勢，並以水線阻隔延燒，避免火勢波及其他農場。
消防局表示，共出動20車43人接力搶救，約凌晨2點55分撲滅火勢，未造成傷亡，確實起火原因仍待進一步調查。
據了解，老爸咖啡趁疫情期間，剛整修過設施，店家心痛，估計損失上百萬元。
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