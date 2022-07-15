聽新聞
test
0:00 / 0:00
男子漁光島體力不支被海浪沖走 休假2特搜員及時拉上岸
台南市救災救護指揮中心下午4時30分許據報，安平漁光島有人被海浪沖走，現場溺水者玩沖浪板，體力不支求救，剛好特搜分隊龍昇恩、張文富休假在場玩沖浪板，及時將溺者救回，隨後消防人車抵達現場，經評估39歲施姓男子意識清醒，沒有生命危險，拒絕送醫。
台南市救災救護指揮中心受理報案，目擊者聽到有人被浪衝走，呼叫「救命」，趕緊借用旁人手機打119求救，中心緊急調派出人車，趕往現場，溺者隨即被衝浪者拉上岸。
未料，消防人員發現熱心民眾是自家人，剛好特搜分隊36歲龍昇恩、32歲張文富休假在現場玩沖浪板，見狀立即將施男救回。經救護人員評估，施男意識清醒，生命徵象穩定，拒絕送醫。
特搜分隊龍昇恩、張文富分別從事消防工作10年、5年，這次在休假期間仍不忘志業，見有溺者下海搶救，及時救回其寶貴生命，傳為佳話。兩人謙虛說，即便是休假，遇上危急時刻，腎上腺一上來，就只想救人而已，實在也沒想太多。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言