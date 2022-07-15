男子漁光島體力不支被海浪沖走 休假2特搜員及時拉上岸

台南市救災救護指揮中心下午4時30分許據報，安平漁光島有人被海浪沖走，現場溺水者玩沖浪板，體力不支求救，剛好特搜分隊龍昇恩、張文富休假在場玩沖浪板，及時將溺者救回，隨後消防人車抵達現場，經評估39歲施姓男子意識清醒，沒有生命危險，拒絕送醫。

台南市救災救護指揮中心受理報案，目擊者聽到有人被浪衝走，呼叫「救命」，趕緊借用旁人手機打119求救，中心緊急調派出人車，趕往現場，溺者隨即被衝浪者拉上岸。

未料，消防人員發現熱心民眾是自家人，剛好特搜分隊36歲龍昇恩、32歲張文富休假在現場玩沖浪板，見狀立即將施男救回。經救護人員評估，施男意識清醒，生命徵象穩定，拒絕送醫。