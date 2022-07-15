男大生漁光島戲水傳意外 台南警消海巡搜救中

台南安平漁光島下午剛傳有沖浪者體力不支被海浪沖走，剛好兩特搜分隊員休假現場玩沖浪及時拉上岸，未料，傍晚又傳出有醒吾科大21歲王姓男大生與友人下海戲水，不慎被海浪沖走，台南警消、海巡及港務局等據報後出動大批船艇搜救當中。

台南救災救護指揮中心傍晚6時31分接獲民眾報案，漁光島有人溺水，案發時同行友人發現後，5、6名友人下海拉人不及，王男仍被海浪沖走，隨即消失蹤影。

現場除轄管高雄港務局外，消防局出動安平分隊等10車19人三艇，海巡署及港務局均出動船艇，在海面搜索，同時也有無人機升空支援。

據調查，該溺者為21歲王男，是醒吾科大的學生，同行友人焦急站在沙灘上望向海面，如熱鍋上螞蟻，希望搜救人員能夠盡快找到人。同行友人說，他們才到現場，下海不到10分鐘即傳意外。