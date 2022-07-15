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花蓮和仁外海發現浮屍 海巡打撈上岸研判為40多歲女性
花蓮和仁外海近岸處今天清晨有民眾發現一具浮屍，在水面載沉載浮，海巡署第六（花蓮）海巡隊派出巡防艇將大體打撈上岸，公布特徵為年約40至50歲女性、戴桃紅色髮箍及穿黑色背心、迷彩褲，歡迎民眾指認，助往生者早日回家。
花蓮海巡隊今天清晨接獲第九巡防區轉報，有民眾在和仁外海近岸處，發現浮屍。即派50噸級巡防艇到現場，因吃水過淺及有暗礁等安全疑慮，由海巡人員穿上潛水衣下海打撈，清晨6時55分將遺體打撈上艇，返回花蓮港6號碼頭。
海巡人員未在遺體身上發現身分證明文件，下午公布特徵，為年約40至50歲女性，頭上戴桃紅色髮箍，著黑色原住民背心，迷彩褲，並已報請檢察官相驗。海巡隊長賀華傑盼民眾指認，助往生者早日回家，可撥打（03）8233781提供線索。
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