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不滿國道未禮讓超車 男持空氣槍射破對方車窗落網了
高雄一名湯姓男子今天開車上國道10號，疑未禮讓超車，引起駕駛黑色轎車的高姓男子不滿，遭持空氣槍裝填鋼珠射擊，導致湯男白車車窗破裂，高犯案後加速逃離；倒楣的湯男隨後駕車駛下國道，向左營警分局新莊派出所報案，警方圍捕過程中，又一度傳出高男在市區開槍，高男下午被警方在文強路圍捕到案。
據被害的湯姓男子向警方報案表示，當時高男在國道10號上超車不成後，又往前開，隨後放慢速度，搖下車窗朝他的汽車開槍，車窗呈蜘蛛網狀，所幸只是空氣槍裝填鋼珠射擊，否則後果不堪設想。
高男犯案後駕車逃逸，線上警網展開警網，一度傳出高男駕車出現在市區，又朝另一輛車開槍，但遭警方否認。
左營警分局警網下午在文強路將高男圍捕到案，目前帶回分局偵訊中，正了解高男開槍射擊湯男座車原因。
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