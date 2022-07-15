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不滿國道未禮讓超車 男持空氣槍射破對方車窗落網了

聯合報／ 記者石秀華陳弘逸／高雄即時報導

高雄一名湯姓男子今天開車上國道10號，疑未禮讓超車，引起駕駛黑色轎車的高姓男子不滿，遭持空氣槍裝填鋼珠射擊，導致湯男白車車窗破裂，高犯案後加速逃離；倒楣的湯男隨後駕車駛下國道，向左營警分局新莊派出所報案，警方圍捕過程中，又一度傳出高男在市區開槍，高男下午被警方在文強路圍捕到案。

據被害的湯姓男子向警方報案表示，當時高男在國道10號上超車不成後，又往前開，隨後放慢速度，搖下車窗朝他的汽車開槍，車窗呈蜘蛛網狀，所幸只是空氣槍裝填鋼珠射擊，否則後果不堪設想。

高男犯案後駕車逃逸，線上警網展開警網，一度傳出高男駕車出現在市區，又朝另一輛車開槍，但遭警方否認。

左營警分局警網下午在文強路將高男圍捕到案，目前帶回分局偵訊中，正了解高男開槍射擊湯男座車原因。

湯姓男子駕駛的白色轎車，後座車窗遭空氣槍擊破。記者石秀華／翻攝
湯姓男子駕駛的白色轎車，後座車窗遭空氣槍擊破。記者石秀華／翻攝

湯姓男子駕駛的白色轎車，後座車窗遭空氣槍擊破。記者石秀華／翻攝
湯姓男子駕駛的白色轎車，後座車窗遭空氣槍擊破。記者石秀華／翻攝

湯姓男子駕駛的白色轎車，後座車窗遭空氣槍擊破。記者石秀華／翻攝
湯姓男子駕駛的白色轎車，後座車窗遭空氣槍擊破。記者石秀華／翻攝

犯案的27歲高姓男子今天下午在左營文強路遭逮。記者石秀華／翻攝
犯案的27歲高姓男子今天下午在左營文強路遭逮。記者石秀華／翻攝

國道10號今天傳出行車糾紛，轎車駕駛遭對方車持空氣槍射擊車窗。圖／取自Google map街景
國道10號今天傳出行車糾紛，轎車駕駛遭對方車持空氣槍射擊車窗。圖／取自Google map街景

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