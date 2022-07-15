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樹林宮廟神桌下驚見男焦屍 警：無外力介入死因待查

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市樹林區一名陳姓街友（53歲），今天下午被社會局社工發現，全身焦黑死在環漢路五段一間荒廢土地宮廟神桌下。警、消獲報趕抵，檢視陳男已明顯死亡，隨即拉起封鎖線採證，初步勘驗現場沒有外力介入，排除他殺嫌疑，目前朝意外方向偵辦。

據了解，陳姓男子（53歲），罹患口腔癌第四期，目前無業，是新北市政府社會局關懷對象，平常借居在新北市樹林區環漢路五段一間荒廢宮廟神桌下方，因宮廟沒接水、電，陳男平常就點燭火、燒物照明。

經查證，半個月來，新北市政府社會局謝姓社工，無法聯繫上陳姓男子，今天下午2時許，謝姓社工驅車，來到陳男借居土地宮廟查看，見宮廟外圍有被火燒過痕跡，走近廟內一看，赫見廟內一片燒黑，往下神桌下方一看，赫見陳男全身焦黑，躺臥在下方，嚇得趕緊通知警、消派員前來協助。

經警、消到場，檢視陳男全身焦黑明顯死亡，警方隨即拉起封鎖線採證，陳男身旁疑有燒過蠟燭灰燼，勘驗未發現有外力介入，現場沒有打鬥痕跡，初步排除有他殺嫌疑，目前已通知陳男家屬趕抵現場指認，後續朝意外方向偵辦。

新北市樹林區環漢路五段一處宮廟，今天下午發生一具男焦屍，警勘驗現場未發現打鬥、外力介入，朝意外偵辦。圖／民眾提供
新北市樹林區環漢路五段一處宮廟，今天下午發生一具男焦屍，警勘驗現場未發現打鬥、外力介入，朝意外偵辦。圖／民眾提供

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