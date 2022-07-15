聽新聞
test
0:00 / 0:00
樹林宮廟神桌下驚見男焦屍 警：無外力介入死因待查
新北市樹林區一名陳姓街友（53歲），今天下午被社會局社工發現，全身焦黑死在環漢路五段一間荒廢土地宮廟神桌下。警、消獲報趕抵，檢視陳男已明顯死亡，隨即拉起封鎖線採證，初步勘驗現場沒有外力介入，排除他殺嫌疑，目前朝意外方向偵辦。
據了解，陳姓男子（53歲），罹患口腔癌第四期，目前無業，是新北市政府社會局關懷對象，平常借居在新北市樹林區環漢路五段一間荒廢宮廟神桌下方，因宮廟沒接水、電，陳男平常就點燭火、燒物照明。
經查證，半個月來，新北市政府社會局謝姓社工，無法聯繫上陳姓男子，今天下午2時許，謝姓社工驅車，來到陳男借居土地宮廟查看，見宮廟外圍有被火燒過痕跡，走近廟內一看，赫見廟內一片燒黑，往下神桌下方一看，赫見陳男全身焦黑，躺臥在下方，嚇得趕緊通知警、消派員前來協助。
經警、消到場，檢視陳男全身焦黑明顯死亡，警方隨即拉起封鎖線採證，陳男身旁疑有燒過蠟燭灰燼，勘驗未發現有外力介入，現場沒有打鬥痕跡，初步排除有他殺嫌疑，目前已通知陳男家屬趕抵現場指認，後續朝意外方向偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言