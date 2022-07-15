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影／台南安南區3樓鐵皮屋火警 救出1長期臥床住戶送醫
台南市安南區海中街一棟3層樓鐵皮加蓋民宅，下午2時09分傳出火警，鄰居通報民宅聽到爆裂聲後冒出濃煙，消防局據報後派出大批人車馳援滅火，並在1樓臥室附近救出1名年約65歲長期臥床的男性住戶，雙腳、左手肘約5%的二度燒燙傷，意識清楚，緊急送醫急救。
消防局救災救護指揮中心據報後，調派大批人車前往民宅滅火，抵達現場後，2樓濃煙密布，立即出水搶救，隨後火勢很快被撲滅。消防人員發現起火點在1樓後方廚房，冷氣機全面燃燒外，部分家具及廚具受損，至於起火原因，消防局表示，仍待鑑識人員進一步釐清。
然而，消防人員入內搶救，發現1樓臥室附近2、3公尺，找到長期臥床的男性住戶，消防人員等協助將他抬出火場，雙腳、左手肘約5%二度燒燙傷，意識清楚，緊急將他後送奇美醫院急救。
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