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工人腋窩遭鋼筋刺穿 醫師提醒送醫前勿擅自移除
高雄一名25歲工人上工時不小心跌倒，地上的鋼筋竟刺入右腋窩長達10幾公分，就醫時排除肺部氣血胸及腋窩血管神經損傷，當天動手術移除鋼筋並清創，再施以抗生素治療，術後隔天手部即能恢復正常活動，醫師提醒，穿刺入身體的鋼筋，事發現場切記勿擅自拔除，直接送醫處理會比較安全。
收治這名工人的高雄小港醫院整形外科主治醫師劉宗憲說，腋窩遭異物穿刺，危人性極高，萬一傷及胸腔，可能併發氣血胸導致呼吸窘迫，且腋窩內有許多供應上肢的血管與神經，傷及血管可能大出血造成上肢壞死，傷及神經可能造成感覺異常，影響手部活動。
「刺入身體的鋼筋，切記勿拔除」，劉宗憲說，患者可由身旁的先幫忙固定止血，等待救護人員送醫，由醫療團隊確保異物移除的當下，萬一出現任何突發情況，都能緊急處理，維護生命安全。
他說，異物移除最好在手術房內全身麻醉之下，如果有大動脈損傷，可立即止血並修補，此外，鋼筋穿刺傷口感染機會高，須徹底清創才能加術後復原。小港地區工廠林立，工作傷害狀況屢見不鮮，鋼筋穿刺傷雖然少見，但潛藏立即性生命危險，不得不慎。
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