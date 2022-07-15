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桃園家扶孩童參觀消防隊 女孩立志當打火英雌

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園家扶中心18名學童今天到消防隊參訪，除了認識消防裝備、消防車輛，更實際體驗穿上重達20公斤消防衣，有女孩身型嬌小、穿起來十分寬鬆，讓消防員直呼可愛，也有不少女學童發願要考消防員，成為打火英雌。

消防局大林分隊今上午透過市府社會局接訪桃園家扶中心18名國中學生，安排「消防工作內容介紹及報考資訊」、「消防裝備介紹及體驗」、「消防車輛介紹及雲梯車操作示範」3大站點，讓學生們認識台劇「火神的眼淚」反映的都是消防員真實工作情況。

學生們穿上重達20公斤以上的消防衣、帽、鞋，背上空氣瓶，很快就滿身大汗；消防員解釋，由於火場溫度很高，厚實的消防衣可以有效隔熱、阻絕煙霧，頭盔則是保護頭部，最重的空氣瓶更是維生不可或缺，其餘圓盤切割器、撬棒等也都是救災必需品，讓學生聽得津津有味。

分隊長黃章瑋表示，其中數名女童與雲梯車合影後，紛紛表示以後想從事消防工作，而同仁也鼓勵她們「多吃飯」長高、長壯，畢竟消防工作危險性高，非常要求身心素質，除了專業，更要有服務熱忱。

黃章瑋說，分隊規畫舉辦宣導及體驗活動，目的是讓學生對消防工作有更深入認識，若有志於此，也是未來就業選擇之一。

桃園家扶中心參訪消防隊，女孩穿上寬大消防衣，顯得格外逗趣。圖／大林分隊提供
桃園家扶中心參訪消防隊，女孩穿上寬大消防衣，顯得格外逗趣。圖／大林分隊提供
桃園家扶中心參訪消防隊，女孩穿上寬大消防衣，顯得格外逗趣。圖／大林分隊提供
桃園家扶中心參訪消防隊，女孩穿上寬大消防衣，顯得格外逗趣。圖／大林分隊提供
桃園家扶中心參訪消防隊，不少女學童發願要成為消防員。圖／大林分隊提供
桃園家扶中心參訪消防隊，不少女學童發願要成為消防員。圖／大林分隊提供

消防員 桃園

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