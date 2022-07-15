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化工廠管線爆炸傳驚天巨響爆炸畫面曝 環保局裁罰15萬

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

「碰！」昨天下午高雄傳出不明爆炸巨聲，聲音大到遠在其他區域的住戶都能聽見，雖未傳出火警，警消也未接獲任何通報，但引起網友熱議，經高雄市政府環保局調查，來源為台聚高雄廠內管線壓力過大爆炸；今爆炸畫面曝光，經稽查後，將依法開罰。

昨天下午有網友在臉書「我是楠梓人」貼文指，有聽聞巨大爆炸聲響，引起網友熱議，紛紛留言，「阿共打過來」、「燕巢也有聽到很大聲」、「土庫這裡也超大聲的」、「外星人入侵地球」、「我剛在洗澡也被嚇一跳，罵了一聲三字經」。

由於第一時間爆炸地點不明，加上爆炸聲傳出後警消都未接獲任何報案通知，引發揣測，經市府環保局調查，爆炸來源為台聚高雄廠防治設備直燃式焚化爐前端管線，因不堪壓力過大產生爆炸受損。

昨晚經現場人員稽查，雖未發現火警，但有粒狀汙染物，散布於空氣，將依空汙法第32條依法開罰，處15萬元罰鍰。

台聚高雄廠管線壓力過大爆炸，市府環保局獲報前往稽查。圖／市府環保局提供
台聚高雄廠管線壓力過大爆炸，市府環保局獲報前往稽查。圖／市府環保局提供
台聚高雄廠內管線壓力過大爆炸畫面曝光。記者陳弘逸／翻攝
台聚高雄廠內管線壓力過大爆炸畫面曝光。記者陳弘逸／翻攝
台聚高雄廠內管線壓力過大爆炸畫面曝光。記者陳弘逸／翻攝
台聚高雄廠內管線壓力過大爆炸畫面曝光。記者陳弘逸／翻攝
台聚高雄廠管線壓力過大爆炸，市府環保局獲報前往稽查。圖／市府環保局提供
台聚高雄廠管線壓力過大爆炸，市府環保局獲報前往稽查。圖／市府環保局提供

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