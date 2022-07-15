民眾檢舉車違停路間買香腸未成 貼文酸高雄警「不舉」

高雄市仁武區日前有民眾檢舉車輛違規並排停車，但因新修正道路交通管理處罰條例第七條之一條，妨礙他車通行非新法民眾可檢舉的項目，因此警方無法舉發。遭檢舉人貼文酸警「不舉」，對此，分局今天再度出面說明，更建議民眾，如遇類似情況，可直接報警由檢方到場舉發。

檢舉人指稱，7月3日下午2時22分許，一輛白色轎車違規並排停車在仁武區班德南路往京吉三路，違停路中間買香腸，併排時間超過3分鐘；事後將向警方檢舉，因新修正道路交通管理處罰條例第七條之一，妨礙他車通行非新法民眾可檢舉的項目，無法舉發。

便有網友昨天在臉書社團「抱怨2公社」貼文附上警方回信的截圖，及違規影像並指出，現在一堆用路人真的很自私，為了自己方便造成別人的危險，本來回家送件檢舉，結果承辦人不舉。

貼文一出引起網友留言調侃，「這種的確無法算並排停車開單也會被申訴撤銷 浪費行政資源」、「全民大違停了當然不舉」、「非常討厭這種行為」、「現在好像紅白線民眾不能檢舉了」、「車子壞了，剛好旁邊有攤販」。

對此，仁武警分局說，經查影片中右方車是合法停在路面邊線外；另旨揭檢舉車輛並不構成並排，僅構成在顯有妨礙他人車通行處所違停，因此，非屬並排停車的範疇，如右方的車輛停放於路面邊線以外係屬合法停車，則左側的車輛非屬並排停車僅得依妨礙他車通行處所舉發。