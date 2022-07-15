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命案新聞後推文「揪團砍人」 道了歉還是得罰1千元
洪姓男子上PTT發布「揪團去桃園火車站砍人」推文，事後道歉，警方依社維法將洪移送法辦；台北地院審理認為，洪的留言附在台中第二公有市場殺人案新聞下，又發生過「鄭捷殺人案」，使人恐慌， 裁罰洪1000元。
桃園市警桃園分局移送說，2022年6月24日上午10時58分，洪在台北捷運台電大樓站內，上網在在PTT八卦版發布「揪團去桃園火車站砍人 嘻嘻」文，119受理報案，查辦洪違反社維法，並移送台北地院。
法官調查，洪雖是以戲謔方式將謠言散布於公眾，不過，他發表的謠言，依附於「台中第二公有市場殺人案」新聞之下，且曾經發生鄭捷（已執行死刑）等隨意砍人事件的先例，足以引起不特定民眾的恐慌。
法官認為，雖然第2天洪已在PTT再發表「對不起我是情緒上發言，我錯了」、「很不好意思給大眾造成恐慌，我沒那個意思」，仍應依法裁罰。
裁定書指出，審酌洪違法的動機、目的、手段及違序後於PTT公然認錯，已就不實訊息澄清並致歉等，洪可以從輕裁處，依社會秩序維護法散布謠言罰他1000元。洪可抗告。
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