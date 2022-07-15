網購書遇假客服詐騙 眼尖巡警保住女大生1.5萬積蓄
許姓女大生日前上網買書，遭遇假客服來電，要求許女依指示操作ATM，否則買書錢將增為10倍，許女不疑有他，邊通話邊操作ATM，轄區巡警眼尖發現許女異狀，上前關懷後說明詐團慣用手法，許女才驚覺受騙，立刻掛斷電話，及時保住財物。
據悉，許女6月間上網訂購2本書（價格1600元），6月16日卻接獲不明來電，詐團自稱網路書城客服，因電商人員操作錯誤，將許女的1筆訂單誤設為10筆訂單，總價將增為10倍，需由許女操作ATM匯出1萬5000元才能解除。
許女聽聞不疑有他，保持通話並立刻前往鄰近的台北市北投區元大銀行ATM櫃員機，準備匯款至指定帳戶，此時轄區長安派出所副所長邱恒宗，正好帶著警員張皓景、陳思妤執行巡簽，眼尖發現許女神情緊張，情況有異，立刻上前關懷許女。
警方經了解許女狀況，員警說明詐騙集團慣用詐欺手法，包含假冒電商客服，要求民眾依指示匯款、操作ATM等，許女才驚覺受騙，立刻掛斷電話。
台北市長柯文哲兒子去年底上網買書，也接獲假客服來電誆稱「交易失敗」，要柯的兒子依指示匯款才能辦理退款，最後遭詐15萬9000餘元；警方呼籲，網路購物風險高，民眾購物時應保持謹慎，不明來電應仔細查證，若有疑似詐騙情況，應撥打165專線或報警處理。
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