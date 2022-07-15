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重要警職出缺 高市警主秘、督察長由警政監代理

聯合報／ 記者林保光／即時報導

警政署7月13日調整32名重要警職人事，將在18日交接，但各縣市警局仍不乏尚未補實的重要警職，高雄市警局主任秘書、督察長也因此人事懸缺，將分別由3線2星警政監黃耀煌、吳清飛暫代理職務。據警界了解，可能要到選舉以後，才會補齊人事。

警政署長黃明昭上任署長1周以後，先發布原警政委員林炎田接任高雄市警察局長，林炎田7月11日接任，警政署7月13日發布這波32名重要警職人事異動，高雄市警局副局長賈樂吉升保五總隊長、督察長葉明潭升副局長、主任秘書李安淳也升台南市警局副局長，使得高雄市警局主任秘書和督察長人事懸缺。

據高雄警界了解，由於主秘、督察長的相關工作決行權在局長，才分別由警政監黃耀煌、吳清飛暫代職務；另外高雄市警局行政科長張國讚、防治科長翁榮華與民管中心主任潘誠章等3名3線1星高階主管退休，目前職務由各科、中心3線1星專員代理，可望近日發布接任人選。

警界了解，由於11月底大選、明年1月全國又有大批高階警官退休，高雄市3線2星的主任秘書、督察長2重要職務，可能要等到選後，並考量退休出缺，再一併補實接任人選。

高雄市警局警政監黃耀煌暫代理主任秘書。本報資料照片
高雄市警局警政監黃耀煌暫代理主任秘書。本報資料照片
高雄市警局警政監吳清飛（右二）暫代理督察長。本報資料照片
高雄市警局警政監吳清飛（右二）暫代理督察長。本報資料照片

高雄市 黃明昭

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