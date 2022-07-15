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影／車停路邊竟被狠砸破大洞 車主驚恐辣椒水隨身自保

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

屏東一名陳小姐將車停在路邊，深夜竟遭不明人士持磚狠砸，小客車後擋風玻璃被砸了個洞，磚塊還留置車內，用力之猛令人心驚。車主擔心驚恐，事發後自購辣椒水隨身自保。警方獲報指派鑑識人員採證，並調閱周邊監視器，目前已鎖定涉案對象，不排除為停車糾紛引起。

這起深夜砸車案發生於10日晚上11點多，陳小姐把車停在屏東市大同北路停車格，沿線至少還有6個停車位，其他車輛都沒事，唯獨她的車遭殃。

陳小姐表示，去年底也把車停在附近停車格，遭一名無照駕駛追撞逃逸，當時因有目擊者報案，警方迅速查獲肇事者，雙方調解對方應全額理賠，但肇事者未賠，她自付近2萬元才修好，心想肇事者可能沒錢未提告，也未再跟對方聯繫，詎料時隔半年多又遭砸車，此次後擋再被砸，維修廠初步報價，後擋加隔熱貼紙約需2萬元才能修復。

陳小姐自認生活工作單純，未與人結怨。報案後看到監視器，發現砸車人騎機車前來，在馬路另一側停好車，徒步走過來砸車，犯案過程僅約1分多鐘，疑似針對她而來，讓她驚恐不已，事後發自購辣椒水隨身自保。

警方表示，崇蘭派出所獲報，已由鑑識人員前往採證，並調閱周邊監視器，目前已鎖定涉案對象，不排除為停車糾紛引起。呼籲民眾遇有紛爭應理性解決，若如發現可疑人事物，請撥打110報案。

陳小姐將車停在路邊，深夜竟遭不明人士持磚狠砸，小客車後擋風玻璃被砸了個洞。圖／屏東小鎮資訊提供
陳小姐將車停在路邊，深夜竟遭不明人士持磚狠砸，小客車後擋風玻璃被砸了個洞。圖／屏東小鎮資訊提供
陳小姐的車遭人狠砸，磚塊還留置車內，用力之猛令人心驚。圖／屏東小鎮資訊提供
陳小姐的車遭人狠砸，磚塊還留置車內，用力之猛令人心驚。圖／屏東小鎮資訊提供

監視器 屏東

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