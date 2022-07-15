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新北消防員自駕車禍亡 疑心臟不適途中失去意識追撞
新北市消防局第五救災救護大隊大隊部潘姓隊員（41歲、警專19期），今天上午從桃園住處開車往三峽大隊部上班，不料車剛駛入國道3號三鶯交流道匝道時，疑似心臟不適昏迷，隨即整輛車往前推撞前車。警消獲報派員趕抵送醫急救，但仍宣告不治。
據了解，潘俊達（41歲、警專19期）為新北市消防局第五救災救護大隊部隊員，平時就有心臟不適狀況。今天上午潘員從桃園住處開車，準備到三峽大隊部上班。不料，車才剛駛入國道三號高速公路三鶯交流道匝道時，疑似心臟不適隨即陷入昏迷。
潘員座車往前滑行，直到撞上前方一輛等紅燈汽車後才止停。經現場用路人下車察看，赫見潘員已昏迷癱坐駕駛座上，趕緊通知消防到場急救。經救護人員趕抵，檢視潘男已無生命徵象，緊急施以CPR、AED電擊後送醫急救，但遺憾的是潘員於上午10時20分宣告不治。
警方表示，由於肇事雙方沒有酒駕，確切事故原因及責任歸屬，有待後續調查釐清。
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