Line詐騙「投資美原油獲利40趴」 他被騙79萬還打算砸百萬

新北市三重區林姓男子，日前接獲詐騙集團用Line傳來訊息，對方誆以投資美國原油，既可獲利40%，林男不疑有他，陸續到銀行匯出79萬元。6月29日他欲擴大投資匯款100萬，行員覺得有異報警協處。警方到場用案例勸說，成功阻止林男匯錢。

據了解，林姓男子（58歲），6月17日透過Line，接到一則「投資美國原油，既可獲利百分之40」投資廣告。林男不疑有他，隨即與詐團互加好友，詐騙集團成員向林男說明投資及獲利事宜後，讓林男相當感興趣，立即詢問詐團如何匯錢投資。

詐騙集團一看林男上鉤，告知林男匯錢到指定帳戶即可。過程中，詐團不忘提醒林男「絕對不能向銀行行員，警員說是投資原油」否則恐遭國稅局課稅，甚至還教導林男，若銀行、警方詢問可回說「要精品服飾買賣、裝潢工程款、親戚買房」藉以欺瞞警方蒙混查察。

林男從6月17日至22日，分別匯出4筆共79萬台幣到指定帳戶。6月29日中午12時許，林男欲再投資100萬元。因匯款金額過大，銀行行員詢問用途，孰料，林男支吾回說「要給小孩購買房屋」，行員察覺有異，立即通報警方到場協處。

新北市三重警分局大有派出所獲報，調派警員林芷妘、郭育瑋前往中正北路一家銀行，2警趕抵後詢問後，直覺就是詐騙，經警以實例耐心苦勸，林男才知道自己受騙，不再堅持匯款向警致謝。