快訊

外籍人士宜居國「紐西蘭倒數第二」！這兩原因是關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Line詐騙「投資美原油獲利40趴」 他被騙79萬還打算砸百萬

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重區林姓男子，日前接獲詐騙集團用Line傳來訊息，對方誆以投資美國原油，既可獲利40%，林男不疑有他，陸續到銀行匯出79萬元。6月29日他欲擴大投資匯款100萬，行員覺得有異報警協處。警方到場用案例勸說，成功阻止林男匯錢。

據了解，林姓男子（58歲），6月17日透過Line，接到一則「投資美國原油，既可獲利百分之40」投資廣告。林男不疑有他，隨即與詐團互加好友，詐騙集團成員向林男說明投資及獲利事宜後，讓林男相當感興趣，立即詢問詐團如何匯錢投資。

詐騙集團一看林男上鉤，告知林男匯錢到指定帳戶即可。過程中，詐團不忘提醒林男「絕對不能向銀行行員，警員說是投資原油」否則恐遭國稅局課稅，甚至還教導林男，若銀行、警方詢問可回說「要精品服飾買賣、裝潢工程款、親戚買房」藉以欺瞞警方蒙混查察。

林男從6月17日至22日，分別匯出4筆共79萬台幣到指定帳戶。6月29日中午12時許，林男欲再投資100萬元。因匯款金額過大，銀行行員詢問用途，孰料，林男支吾回說「要給小孩購買房屋」，行員察覺有異，立即通報警方到場協處。

新北市三重警分局大有派出所獲報，調派警員林芷妘、郭育瑋前往中正北路一家銀行，2警趕抵後詢問後，直覺就是詐騙，經警以實例耐心苦勸，林男才知道自己受騙，不再堅持匯款向警致謝。

對此三重警分局表示，聽到關鍵字「投資股票獲利」、「重複扣款」、「誤刷條碼」等關鍵字，請立即掛掉電話！由於詐騙之手法層出不窮，抑或是換湯不換藥的方式進行詐騙，如民眾接聽到疑似詐騙電話，務必要冷靜地進行1聽、2掛、3查證，避免上當受騙。

林男相信網路投資美原油，遭騙79萬。記者曾伯愷／翻攝
林男相信網路投資美原油，遭騙79萬。記者曾伯愷／翻攝

詐騙集團 美國

延伸閱讀

暑假遊台中 浪漫波波草卡通明星陪伴一「夏」

王鴻薇爆林智堅幕僚教脫罪說詞 中華大學：不知LINE對話

LINE WEBTOON宣布驚悚台漫《黑盒子》改拍影劇 本土神怪漫畫《引路人》遊戲化

LINE子公司簽3億元投資協議 拓展NFT生態圈

相關新聞

影／南投4死兇手鄰居稱李嫌看起來很乖內向 難相信殺人

李嫌疑似昨天傍晚犯案後，沿著雙冬產業道路向台14線草屯方向逃逸，而他的公司附近住處自案發後已放下鐵門，但在鄰居的口中，很...

網購書遇假客服詐騙 眼尖巡警保住女大生1.5萬積蓄

許姓女大生日前上網買書，遭遇假客服來電，要求許女依指示操作ATM，否則買書錢將增為10倍，許女不疑有他，邊通話邊操作AT...

重要警職出缺 高市警主秘、督察長由警政監代理

警政署7月13日調整32名重要警職人事，將在18日交接，但各縣市警局仍不乏尚未補實的重要警職，高雄市警局主任秘書、督察長...

影／車停路邊竟被狠砸破大洞 車主驚恐辣椒水隨身自保

屏東一名陳小姐將車停在路邊，深夜竟遭不明人士持磚狠砸，小客車後擋風玻璃被砸了個洞，磚塊還留置車內，用力之猛令人心驚。車主...

新北台1高架擦撞車禍 疑變換車道不慎釀禍

新北市劉姓男子（34歲）今天上午近9時許，開車行經三重區台1高架往台北方向，不料疑因變換車道不慎，擦撞張男（67歲）所駕...

新北消防員自駕車禍亡 疑心臟不適途中失去意識追撞

新北市消防局第五救災救護大隊大隊部潘姓隊員（41歲、警專19期），今天上午從桃園住處開車，準備前往新北市三峽區大隊部上班...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。