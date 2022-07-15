4登山客勇闖南橫南一段險受困 凌晨向警方求援獲救

台南40歲蘇姓男子與3名友人日前到高雄市桃源區登山，原訂規畫4天3夜行程，卻因隊友體力不支及物資用盡，改為3天2夜，提早結束登山行程，但因手機無收訊，只好在山上待援，由蘇男先行到有訊號地方報警求援，警方獲報後，也隨即派員將4人載下山，化解登山受困驚魂。

蘇男一行人分別為2女2男，共4人前往登山，原預定4天3夜行程，從關山嶺出發攀登南一段，7月6日從天池埡口出發沿關山嶺山前進至石山林道，因登山隊友體力不支及物資用盡，臨時變更行程，改為3天2夜，提早結束行程。

一行人7月8日深夜11時許，抵達南一段登山口特有生物研究保育中心，因手機都無訊號，無法對外聯繫，只好由蘇男獨自一人沿石山林道行走，見手機訊號恢復，立刻向六龜警分局森濤派出所報案。