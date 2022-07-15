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以為機車故障牽去維修被警攔下 原來她太迷糊搞錯車
嘉義市黃姓婦人到醫院拿藥後準備騎機車離去，鑰匙要啟動卻轉不開，路人幫忙也開不了，她於是將機車牽往附近機車行拆卸維修，剛到機車行不久就被警方攔下，原來並不是機車問題，因為她沒有看車牌，將同款機車牽走，也難怪鑰匙無法啟動，頻頻向原車主李女道歉，李女得知是烏龍一場，不再追究。
嘉義市公園派出所接獲李姓女子報案機車遭竊，她向警方表示，將機車停在醫院前有拔取鑰匙，隨後入院掛號領藥，出來時發現其停放的機車不翼而飛，四處尋找未果，才報案請求警方協助尋找。
因為時常有民眾忘記停放位置，警方要李女回想是否忘了停車位置？但李女信誓旦旦表示她就停在醫院門口不會記錯，於是一名警員查看附近監視器，另名警員沿醫院周遭徒步找尋機車。
警員在距離醫院100公尺處的機車行發現該輛機車，且當時有名黃姓婦人牽機車進去修理；經警方查證後，黃婦與李女的車輛皆為同色、同款、同廠牌的車輛，由於都停放在醫院門口，黃婦一時不察牽錯李女機車，當時用鑰匙要啟動卻轉不開，以為機車啟動故障，還請路人幫忙開，結果路人也開不了，之後看到有機車行在附近，便牽到車行想由老闆準備拆卸維修，沒想到卻是場牽錯車的烏龍，黃婦對於牽錯機車的行為感到不好意思，立即向李女道歉獲得諒解。
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