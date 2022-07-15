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南投4死命案歹徒持雙槍行凶 3被害人是8年前舊案證人

高市交通科技執法見成效 車禍發生率降3成

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市建置科技執法設備，透過車牌辨識及AI系統，自動截圖舉發違規，出現成效。高雄市警交通大隊統計，全市10處設科技執法路口，今年上半年交通事故發生數，下降近三成。

據高雄市警交通大隊統計，在設有科技執法設備的10處路口，今年1月至6月共發生交通事故166件，與未設置前交通事故有221件，減少55件，發生率下降將近3成。警方表示，顯示科技執法對防制車禍成效良好。

高雄市為防制交通事故，自2019年起，分別在左營區大中路與華夏路口、博愛路與新莊路口、鳳山區鳳頂路與過埤路口、前鎮區新生路與金福路口、中華路與復興路口、中山路與中安路、中平路口、小港區沿海路與世全路口、沿海路與永光路、楠梓區鳳楠路與興西路口，以及大寮區188市道與鳳林二路口，建置10處多向路口科技執法設備。

警方表示，路口科技執法透過車牌辨識及AI系統，除了監測闖紅燈、紅燈左、右轉、越線停車等功能外，對於跨越雙白線、逆向及未依標誌標線行駛等違規車輛，都能透過即時影像，自動截圖舉發違規。

高雄市建置交通科技執法設備，在交通大隊設監控中心。記者林保光／攝影
高雄市建置交通科技執法設備，在交通大隊設監控中心。記者林保光／攝影
高雄市建置交通科技執法設備，在鳳山區鳳頂路與過埤路口，自動截圖舉發汽車違規右轉。圖／警方提供
高雄市建置交通科技執法設備，在鳳山區鳳頂路與過埤路口，自動截圖舉發汽車違規右轉。圖／警方提供
高雄市建置交通科技執法設備，在左營區大中路與華夏路口，自動截圖舉發機車行駛人行道。圖／警方提供
高雄市建置交通科技執法設備，在左營區大中路與華夏路口，自動截圖舉發機車行駛人行道。圖／警方提供

高雄市

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