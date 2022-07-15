高市交通科技執法見成效 車禍發生率降3成

高雄市建置科技執法設備，透過車牌辨識及AI系統，自動截圖舉發違規，出現成效。高雄市警交通大隊統計，全市10處設科技執法路口，今年上半年交通事故發生數，下降近三成。

據高雄市警交通大隊統計，在設有科技執法設備的10處路口，今年1月至6月共發生交通事故166件，與未設置前交通事故有221件，減少55件，發生率下降將近3成。警方表示，顯示科技執法對防制車禍成效良好。

高雄市為防制交通事故，自2019年起，分別在左營區大中路與華夏路口、博愛路與新莊路口、鳳山區鳳頂路與過埤路口、前鎮區新生路與金福路口、中華路與復興路口、中山路與中安路、中平路口、小港區沿海路與世全路口、沿海路與永光路、楠梓區鳳楠路與興西路口，以及大寮區188市道與鳳林二路口，建置10處多向路口科技執法設備。