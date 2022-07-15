女駕駛轎車擦撞四輪朝天 另車撞電線桿車頭毀2人掛彩

今早7點多，台中市梧棲區中華路一段發生車禍，董女駕駛轎車從中華路一段北往南直行，左轉時與直行金男轎車發生碰撞，董女轎車四輪朝天，車輛碎片四散路面，金男轎車車頭波及一旁電線桿，車頭全毀，2人意識清楚送醫急救中。

今早7點55分，45歲董女駕駛轎車從梧棲區中華路一段，由北往南行駛快車道內車道直行，車輛左轉時，與南往北直行的50歲金男轎車發生碰撞，董女轎車當場翻覆、四輪朝天，金男轎車撞到一旁電線桿，路面全是兩車碰撞的玻璃碎片與零件殘骸，怵目驚心。

由於時間正值上班時段，發生重大撞擊聲響，居民議論紛紛，有民眾將照片上傳臉書「沙鹿之美」，呼籲用路人行經該路段注意安全，引發網友討論。

警消到場，將2名駕駛救起，所幸2人意識清楚、身體多處擦挫傷就醫，目前仍治療中。清水警分局指出，金男酒測值為零，董女抽血檢驗中，進一步肇事原因有待釐清。

童綜合醫院表示，董女肝臟撕裂傷、肺挫傷，入住加護病房，金男為胸部鈍傷、右大拇指錯位，收住一般病房。