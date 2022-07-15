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南投4死命案歹徒持雙槍行凶 3被害人是8年前舊案證人

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獨／「可能還在台中？」南投行刑式槍殺4死 凶嫌曾現身大慶車站但未搭車

聯合報／ 記者陳宏睿曾健祐／台中即時報導

南投草屯生技公司康建昨爆發4死行刑式槍擊命案，負責人賴敏男頭部中彈送醫仍未脫離險境，警方鎖定1名李姓前員工，據查李今清晨出現在台中大慶火車站，但最終沒有搭車就消失，研判仍留在台中市轄內機率不低，包括南投、台中及刑事局中打警力重兵部署全力追緝中。

據了解，李姓凶嫌（56歲）昨連奪4條命後立刻逃亡，疑製造斷點，警方今追到台中霧峰區發現他作案用的機車但沒找到人，循線擴大調閱監視器比對行蹤，專案小組掌握到李男今清晨6點多搭計程車到大慶火車站，還在驗票口來回走動，但最終沒有搭火車就步行離開。

警方不排除李離轄逃亡可能，但研判他仍留在台中境內可能性高；由於大慶車站周圍人口稠密，鐵路、捷運雙軌共構，李棄車逃逸後分別搭計程車、步行逃逸，導致警方短時間內掌握行蹤困難，目前已經鎖定多支監視器、訪查周邊目擊者全力追查中。

南投生技公司昨遭行刑式槍殺釀4死慘劇。記者黃仲裕／攝影
南投生技公司昨遭行刑式槍殺釀4死慘劇。記者黃仲裕／攝影

計程車 監視器 火車站

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