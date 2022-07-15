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忠犬！賊潛入高雄民宅行竊狗狂吠嚇跑 網友：要幫狗加肉肉
高市一名男子昨晨破壞五甲一處民宅紗窗門鎖，潛入行竊，一進客廳，先雙手合十拜拜，翻動屋主背包未找到財物，往屋內走時，因家犬狂吠嚇得奪門逃，行竊影片曝光後，網友大讚：「要幫狗狗加肉肉」，李男昨晚到案，警查出他另涉一起竊案，訊後送辦。
家住鳳山區的洪姓男子昨晨家中遭竊賊闖入，事後調閱家中監視畫面才發現，當事人將小偷行竊影片被PO上「高雄五甲大小事」臉書社團，文中敘述「這個小偷昨晚破壞我們家的紗窗門鎖，潛進來要偷東西，結果被我們家的狗嚇到逃跑了」，文末並呼籲五甲地區的朋友要注意安全。
只見小偷進屋後，先雙手合十拜拜，翻動屋主放在左側的背包未找到財物，再往屋內走時，因屋主養的狗狂吠，竊賊當下嚇得奪門逃出；行竊畫面引發網友熱議，有網友虧這名小偷：「真有禮貌的小偷，帶好口罩、拖鞋進門，還拜拜打招呼」、「還知道要脫鞋子」、「小偷內行的，先拜拜保佑開工大吉」、「什麼年代了，還到家裡偷東西 也太辛苦了」。
有網友則大讚屋主家中愛犬：「要幫加肉肉啦」；另有網友母親家中也遭竊「昨天我媽家也被闖空門，同樣手法應該是同一個」。
警方接獲報案，研判除洪男家中遭竊但無損失外，陳姓男子家中遭闖空門損失2萬元多元，均是同一人所為，循線查出李姓男子（31歲）涉案，昨晚李男到案說明。
李男坦承因缺錢花用，分別至洪男和陳男家中行竊，所得贓款已花光，警詢後被依竊盜罪嫌送辦。
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