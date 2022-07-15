快訊

南投4死案傳前員工涉案 鄰居爆他失業3年多走不出來

國務機要費案判決出爐 陳致中洗錢判1年、黃睿靚獲緩刑

纏訟16年！國務機要費除罪陳水扁獲判免訴 吳淑珍洗錢判2年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／屏東2少年為債談判 一言不合棍棒齊飛 警逮9人

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣李姓與阮姓少年為了2萬元債務糾紛，雙方昨天凌晨1時相約在枋寮漁港談判，結果一言不合引爆肢體衝突。

李姓少年夥同10多名友人分別徒手及木棍毆打阮姓少年和阮的林姓友人成傷，李等人晚上將鬥毆影片上傳網路社群媒體炫耀，公然挑戰公權力，警方調閱監視器影像畫面以車追人，漏夜逮捕李等9人，訊後函送法辦。

警方調查，住林邊鄉的17歲李姓與阮姓少年，為了2萬元債務糾紛相約在枋寮漁港情人橋下談判，李姓少年帶了10人，阮姓少年一方只有3人，阮一方不滿對方人多勢眾太囂張，雙方爆發衝突，李姓少年夥同10多名友人分別徒手及木棍毆打阮姓少年和同行的林姓友人受傷， 2人自行就醫未報案。

李等人昨晚將鬥毆影片上傳網路社群媒體炫耀，枋寮警分局發現後成立專案小組漏夜追查，調閱監視器影像畫面，以車追人偵辦，陸續將李姓少年等9人緝捕到案，同時鎖定未到案的共犯持續追查，訊後分依刑法傷害及妨害秩序（聚眾鬥毆）等罪嫌函送屏東地檢署和屏東地院少年法庭審理。

枋寮警分局長黃政龍表示，對於街頭暴力犯罪零容忍，聚眾鬥毆等不法情事，警方必定採取強勢執法作為，絕不容許暴力犯罪擾亂社會秩序，不法分子切勿以身試法，同時也呼籲民眾如有發現不法情事，立即向警察機關報案。

李姓少年昨晚將鬥毆影片上傳網路社群媒體，警方調閱監視器影像畫面以車追人，漏夜逮捕李等9人。記者潘欣中／翻攝
李姓少年昨晚將鬥毆影片上傳網路社群媒體，警方調閱監視器影像畫面以車追人，漏夜逮捕李等9人。記者潘欣中／翻攝
李姓少年昨晚將鬥毆影片上傳網路社群媒體，警方調閱監視器影像畫面以車追人，漏夜逮捕李等9人。記者潘欣中／翻攝
李姓少年昨晚將鬥毆影片上傳網路社群媒體，警方調閱監視器影像畫面以車追人，漏夜逮捕李等9人。記者潘欣中／翻攝

屏東縣 監視器 社群媒體

延伸閱讀

獨／統聯1656路線即日起停駛 替代方案出爐

民進黨屏縣長參選人周春米全新競選看板 打造希望城市

玩屏東！旅行社賺獎勵、自由行月月抽好禮黃金、iPhone

屏東楓港假日北返大塞怪它？公路局：超大車流量是主因

相關新聞

賊潛入高雄民宅行竊狗狂吠嚇跑 網友：要幫狗加肉肉

高市一名男子昨晨破壞五甲一處民宅紗窗門鎖，潛入行竊，一進客廳，先雙手合十拜拜，翻動屋主背包未找到財物，往屋內走時，因家犬...

影／屏東2少年為債談判 一言不合棍棒齊飛 警逮9人

屏東縣李姓與阮姓少年為了2萬元債務糾紛，雙方昨天凌晨1時相約在枋寮漁港談判，結果一言不合引爆肢體衝突。

高雄仁武今晨鐵皮工廠火警竄濃煙 幸未釀傷亡

高雄市仁武區後庄巷一間鐵皮工廠，今天清晨許傳出火警，火勢從廠內燃燒，不斷有黑煙竄出；消防獲報後，派出15車32人前往搶救...

電動自行車上半年發生68件事故 苗警加強監警聯合稽查

電動自行車今年11月將改稱為「微型電動二輪車」，必須符合檢測、領牌等多項重要規定，未滿14歲也不得騎乘，苗栗縣境內今年1...

影／討六萬元借款不成 反被債務人持刀追砍

新北市新莊區黃姓男子，積欠魏男6萬元借款未還，魏男多次催討未成。昨天深夜雙方約在新莊區鴻金寶百貨外談判還錢。孰料黃男竟帶...

影／警車鳴笛閃燈送人犯行經路口撞飛機車 1命危1輕傷

新北市新莊警分局光華派出所3名員警，今天凌晨開警車，沿路鳴笛、閃燈解送2名嫌犯到分局，未料，途中行經龍安路與民安西路口，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。