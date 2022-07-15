影／屏東2少年為債談判 一言不合棍棒齊飛 警逮9人

屏東縣李姓與阮姓少年為了2萬元債務糾紛，雙方昨天凌晨1時相約在枋寮漁港談判，結果一言不合引爆肢體衝突。

李姓少年夥同10多名友人分別徒手及木棍毆打阮姓少年和阮的林姓友人成傷，李等人晚上將鬥毆影片上傳網路社群媒體炫耀，公然挑戰公權力，警方調閱監視器影像畫面以車追人，漏夜逮捕李等9人，訊後函送法辦。

警方調查，住林邊鄉的17歲李姓與阮姓少年，為了2萬元債務糾紛相約在枋寮漁港情人橋下談判，李姓少年帶了10人，阮姓少年一方只有3人，阮一方不滿對方人多勢眾太囂張，雙方爆發衝突，李姓少年夥同10多名友人分別徒手及木棍毆打阮姓少年和同行的林姓友人受傷， 2人自行就醫未報案。

李等人昨晚將鬥毆影片上傳網路社群媒體炫耀，枋寮警分局發現後成立專案小組漏夜追查，調閱監視器影像畫面，以車追人偵辦，陸續將李姓少年等9人緝捕到案，同時鎖定未到案的共犯持續追查，訊後分依刑法傷害及妨害秩序（聚眾鬥毆）等罪嫌函送屏東地檢署和屏東地院少年法庭審理。