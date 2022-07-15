電動自行車上半年發生68件事故 苗警加強監警聯合稽查

電動自行車今年11月將改稱為「微型電動二輪車」，必須符合檢測、領牌等多項重要規定，未滿14歲也不得騎乘，苗栗縣境內今年1至6月共發生68件電動自行車交通事故，縣警局已率先啟動監警聯合宣導及執法，盼減少電動自行車事故發生。

苗栗縣警局交通隊指出，目前所稱的「電動自行車」預計11月改稱為「微型電動二輪車」，除依現有法令規定應經檢測及型式審驗合格，新法規定須向公路監理機關登記、領用、懸掛牌照後，並依強制汽車責任保險法規定，投保強制汽車責任保險，始得合法行駛道路。

交通隊表示，今年5月4日修正公布增訂道路交通管理處罰條例第71之1條規定，今年4月19日修正施行前已經檢測及型式檢驗合格，並黏貼審驗合格標章的微型電動二輪車，應於4月19日施行後2年內依規定登記、領用、懸掛牌照及投保責任險，逾期未領用者，處罰1200元以上3600元以下罰鍰，且當場移置保管該車。

交通隊統計苗栗縣境內今年1至6月，共發生68件電動自行車交通事故，其中A1事故1件、A2事故54件、A3事故13件，分析前三大肇事因素分別是未注意車前狀態15件（22.1%）最多，其次為未依規定轉彎（左、右及迴轉）9件（13.2%），第三大因素是未依規定讓車8件（11.8%）。

深入研判未注意車前狀態的肇事因素可能是車主擅自增、減、變更電子控制裝置或原有規格，導致行車速率超過法定最大25公里/小時，超越駕駛人可控制範圍，因而失控衍生交通事故。縣警局已請苗栗監理站組聯合稽查小組，提升路檢及稽查頻率，由每月2次提高至每月10次，在竹南、頭份及銅鑼工業區等電動自行車易聚集地區加強稽查，並適時調整稽查次數及地點，同時對店家及移工實施宣導，讓民眾了解相關法令。