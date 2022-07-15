電動自行車上半年發生68件事故 苗警加強監警聯合稽查
電動自行車今年11月將改稱為「微型電動二輪車」，必須符合檢測、領牌等多項重要規定，未滿14歲也不得騎乘，苗栗縣境內今年1至6月共發生68件電動自行車交通事故，縣警局已率先啟動監警聯合宣導及執法，盼減少電動自行車事故發生。
苗栗縣警局交通隊指出，目前所稱的「電動自行車」預計11月改稱為「微型電動二輪車」，除依現有法令規定應經檢測及型式審驗合格，新法規定須向公路監理機關登記、領用、懸掛牌照後，並依強制汽車責任保險法規定，投保強制汽車責任保險，始得合法行駛道路。
交通隊表示，今年5月4日修正公布增訂道路交通管理處罰條例第71之1條規定，今年4月19日修正施行前已經檢測及型式檢驗合格，並黏貼審驗合格標章的微型電動二輪車，應於4月19日施行後2年內依規定登記、領用、懸掛牌照及投保責任險，逾期未領用者，處罰1200元以上3600元以下罰鍰，且當場移置保管該車。
交通隊統計苗栗縣境內今年1至6月，共發生68件電動自行車交通事故，其中A1事故1件、A2事故54件、A3事故13件，分析前三大肇事因素分別是未注意車前狀態15件（22.1%）最多，其次為未依規定轉彎（左、右及迴轉）9件（13.2%），第三大因素是未依規定讓車8件（11.8%）。
深入研判未注意車前狀態的肇事因素可能是車主擅自增、減、變更電子控制裝置或原有規格，導致行車速率超過法定最大25公里/小時，超越駕駛人可控制範圍，因而失控衍生交通事故。縣警局已請苗栗監理站組聯合稽查小組，提升路檢及稽查頻率，由每月2次提高至每月10次，在竹南、頭份及銅鑼工業區等電動自行車易聚集地區加強稽查，並適時調整稽查次數及地點，同時對店家及移工實施宣導，讓民眾了解相關法令。
警察局長陳武康呼籲用路人，未來新施行法令規定還未要求駕駛人必須考領駕照才能駕駛微型電動二輪車，僅規定未滿14歲之人違規駕駛須處罰600元以上1200元以下罰鍰，並當場禁止駕駛，車輛移置保管。請每位駕駛人務必遵守相關規定，正確配戴安全帽，不超速、不闖紅燈及不酒後駕車等行為，避免交通事故發生。
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