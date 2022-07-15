影／討六萬元借款不成 反被債務人持刀追砍

新北市新莊區黃姓男子，積欠魏男6萬元遲未歸還。昨天深夜雙方各帶人馬到新莊區鴻金寶百貨外談判。孰料黃男與另3友一到，便持西瓜刀揮嗆，魏男與其2友見狀轉身逃離向警報案。警方獲報趕抵，當場逮捕黃與另友，連同手握刀械一併帶回偵辦，警詢後依恐嚇、重利罪嫌送辦。

據了解，黃姓男子（22歲）向魏姓男子（21歲）借6萬元遲遲未還，昨天（14日）深夜，雙方約在新北市新莊區四維路鴻金寶百貨談判還錢。魏男依約帶著2友先抵等候，沒多久黃男也帶著另3名友人到場。

黃男與3友一下車，便持西瓜刀衝前揮嗆，魏男與其兩友見狀，轉身拔腿逃離，過程中黃男與3友持刀追去，直到魏男與其友人消失眼前，才作罷返回到鴻金寶百貨外。

魏男與其友人順利逃脫，立即打電話向轄區警報案。新莊警分局光華派出所獲報，派員趕赴現場，正好看到準備離開的黃男與另名黃姓友人（23歲），連同兩嫌手握西瓜刀，一併帶回偵辦，警詢後依恐嚇罪嫌將兩嫌移送法辦。