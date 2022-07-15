影／警車鳴笛閃燈送人犯行經路口撞飛機車 1命危1輕傷

新北市新莊警分局光華派出所3名員警，今天凌晨開警車，沿路鳴笛、閃燈解送2名嫌犯到分局，未料，途中行經龍安路與民安西路口，當場撞飛雙載路過的舒、余兩男，緊急送醫急救，舒男輕傷無礙，余男傷勢嚴重未脫離險境。肇事雙方沒有酒駕，事故原因有待調查後釐清。

據了解，今天凌晨近1時許，新北市新莊警分局光華派出所，處理完一件借貸恐嚇案件，由柳姓警員（26歲）駕駛警用巡邏汽車，載同何員（31歲）及陳員（23歲）準備解送兩名嫌犯到分局偵查隊複詢送辦。

未料，途中警車一路鳴笛、閃警示燈，行經新莊區龍安路與民安西路口，卻不慎與舒男（19歲）、余男（19歲）所騎乘機車發生碰撞，導致舒、余兩男連人帶車拋飛落地，余男當場沒有生命徵象，緊急協助兩人送醫急救，舒男多處擦挫傷無大礙、余男傷勢嚴重未脫離險境，留院治療。