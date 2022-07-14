影／債務糾紛遭押走 警獲報3小時攔車救出人質逮4嫌

經營網拍楊姓男子疑收錢未出貨，昨晚遭買家吳男等4人從北市押回板橋住處追討未果，再度將人押走，板橋警方接獲楊父報案，今天凌晨當街攔車，嫌犯一度駕車衝撞，警方強行破窗救出人質並逮捕吳男等4名涉案男子，警詢後今依妨害自由及妨害公務罪嫌移送新北地檢署偵辦。

據了解，金姓女子（35歲）與鄭姓男子（21歲）日前合資4萬7200元，向經營網拍的28歲楊姓男子購買兩支名表，但下單多日仍未到貨，雙方昨晚8時許相約在台北市萬華區峨嵋街一處網咖談判，因楊男稱無力償還債務，遭金女及鄭男，找來吳姓男子（35歲）、仲姓男子（48歲）、薛姓男子（21歲）等5人強押至新北市板橋區住家催討。

「我兒子被人押走了，怎麼辦？」吳男等人昨晚將人押返板橋住家，欲找楊男家人出面處理未果，昨晚11時許，再度將人押上車帶走，楊父憂心兒子安危報警求助。

板橋警方獲報迅速前往楊家了解案情，由楊父持續與吳男電話聯繫溝通，表達意還錢意願，要吳男帶人再返回商討還款事宜，雙方相約於板橋區民權路邊見面，惜吳男等人達後察覺情況有異，隨即駕車快速離開。

埋伏員警見狀隨即尾隨，同時通報攔截圍捕，今天凌晨2時44分在板橋區文化路二段，發現吳男所駕駛的白色汽車，員警上前攔車，但吳男拒絕停車試圖逃逸，且快速倒車企圖衝撞，員警及時閃避未遭撞擊，支援警力見狀立即上前破窗成功逮捕吳男、金女、薛男、鄭姓男子4人。

據了解，因楊男先向金女收取貨款2萬4900元、鄭男2萬2300元，因一直未出貨，多次催討未果，與吳男等4人才商議約楊男出面還錢，因楊男擺爛說沒錢還，遭吳男等人毆打。