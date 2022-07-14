聽新聞
test
0:00 / 0:00
90多歲老翁險被騙1400萬 苗警臨櫃阻詐成功率七成五
苗栗警方聯手金融機構、超商，今年1至6月阻詐6757萬餘元，其中一件90多歲老翁臨櫃要匯款1400萬元，警方找來家屬，花了一個半多小時，才讓老翁打消唸頭，幫他保住老本。
苗栗縣警局今天公布，今年1至6月透過金融機構、超商，成功攔阻民眾遭詐騙案95件，較去年同期23件，大幅增加72件、313%，攔阻6757萬餘元，也較去年同期552萬餘元，暴增12倍多、6203萬餘元。
其中，一名90多歲老翁至金機構，欲臨櫃匯款1400萬元，向行員表示要開立工廠做投資，疑似遭到詐騙，員警接獲報案趕到現場，老翁態度堅決，努力勸導1個半小時，並與老翁兒子聯絡確認，讓老翁匯款30萬元到另外帳戶，老翁匯了款，才打消唸頭。
警方說，疫情期間民眾宅在家，接收到網路假投資詐騙訊息機會增加，手法通常會要求到銀行或超商匯款、購買遊戲點數，還常常會指導應付金融機構關懷提問的說詞，以致損失慘重。
縣府去年起特別編列預算，獎勵銀行、超商阻詐有功人員，縣警局也於去年10月26日起規畫分駐、派出所，與金融機構、超商，建立阻詐聯繫窗口，今年1至6月成功阻詐率約75%，平均每4件就有3件被攔下。
縣警局長陳武康提醒民眾，假投資等各式詐騙手法多樣化，匯款前一定要冷靜查證，或立即撥打防詐騙諮詢專線「165」，或「110」報案；此外，如遇金融機構及超商人員關懷提問時，請耐心聽說明，匯款再等一等，避免受騙血本無歸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言