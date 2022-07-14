90多歲老翁險被騙1400萬 苗警臨櫃阻詐成功率七成五

苗栗警方聯手金融機構、超商，今年1至6月阻詐6757萬餘元，其中一件90多歲老翁臨櫃要匯款1400萬元，警方找來家屬，花了一個半多小時，才讓老翁打消唸頭，幫他保住老本。

苗栗縣警局今天公布，今年1至6月透過金融機構、超商，成功攔阻民眾遭詐騙案95件，較去年同期23件，大幅增加72件、313%，攔阻6757萬餘元，也較去年同期552萬餘元，暴增12倍多、6203萬餘元。

其中，一名90多歲老翁至金機構，欲臨櫃匯款1400萬元，向行員表示要開立工廠做投資，疑似遭到詐騙，員警接獲報案趕到現場，老翁態度堅決，努力勸導1個半小時，並與老翁兒子聯絡確認，讓老翁匯款30萬元到另外帳戶，老翁匯了款，才打消唸頭。

警方說，疫情期間民眾宅在家，接收到網路假投資詐騙訊息機會增加，手法通常會要求到銀行或超商匯款、購買遊戲點數，還常常會指導應付金融機構關懷提問的說詞，以致損失慘重。

縣府去年起特別編列預算，獎勵銀行、超商阻詐有功人員，縣警局也於去年10月26日起規畫分駐、派出所，與金融機構、超商，建立阻詐聯繫窗口，今年1至6月成功阻詐率約75%，平均每4件就有3件被攔下。