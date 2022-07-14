大潭電廠工安意外釀1死 開罰60萬、高空工程停工

桃園大潭電廠1個月內發生2起工安事故，造成1人死亡。勞動部職業安全衛生署北區職安中心勒令大潭電廠8號機2米以上工程停工，並分項開罰共60萬元，須確認安全無虞才能復工。

桃園市觀音區大潭電廠8號機組工程，6月13日發生外牆鷹架倒塌事故，造成6名工人受傷，昨天下午又發生工安意外，37歲范姓工人在進行作業時，從約7公尺高處墜落，送醫急救後宣告不治。

勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心主任萬榮富向中央社表示，今天中午12時起針對8號機超過2公尺以上高空作業工程全面停工，台灣電力公司及統包商丸紅須提出復工計畫，經檢視安全無虞才能復工。

萬榮富也說，詳細事故原因還在調查中，但初步發現有多項安全缺失，包括防墜網被拆除等，因此就統包商丸紅，依照違反「職業安全衛生法」的承攬管理部分，開罰新台幣15萬元。

萬榮富說，針對丸紅的再承攬人、直接雇主部分，則因未進行危害告知，因此依違反「職安法」第26條開罰15萬元，另依「職安法」第6條第1項規定，開罰30萬元；涉及刑案業務過失致死部分，將在調查後移送檢調釐清。