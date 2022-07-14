快訊

女護理師等紅燈遇「癡漢眼神」性騷 瓦斯工到案這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄夫妻駕車訪友Google導航 入窄路會車卡水溝糗斃

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

曾姓女子駕車搭載丈夫到南高雄訪友，因路況不熟，以Google導航，結果駛入機場便道，因會車不易，在前後車包夾下，不小心駛入水溝，卡住動彈不得，所幸在警民合力推車下，順利脫困。

警方指出，家住北高雄的曾姓女子（45歲）10日下午一點多駕車搭載丈夫，前往小港國際機場附近找朋友，因路況不熟，曾女開啟手機Google導航模式引導，結果曾女跟著Google導航，車子駛入小港機場附近的高鳳路110巷口機場便道的產業道路。

由於這條產業便道僅4公尺寬，會車得非常小心，要相互禮讓，曾女駛入便道後，見前後都有來車，雙方包夾下，一時焦急，方向盤打轉偏移，不小心右前輪掉入水溝卡住，動彈不得。

當時剛好小港警分局桂陽所所長顏靜逸、警員劉冠廷巡邏經過，發現曾女夫妻受困，嘗試多次後，因人力單薄，仍無法排除，請所內同仁及路過騎士共5人合力推車下，順利將曾女座車從水溝推上路面，曾女夫妻順利脫困後，頻向警方及協助幫忙的民眾致謝。

曾女跟著Google導航，駛入高鳳路110巷口機場便道的產業道路，因前後來車包夾下，一時焦急，方向盤打轉偏移，右前輪掉入水溝卡住，動彈不得。記者石秀華／翻攝
曾女跟著Google導航，駛入高鳳路110巷口機場便道的產業道路，因前後來車包夾下，一時焦急，方向盤打轉偏移，右前輪掉入水溝卡住，動彈不得。記者石秀華／翻攝
小港警分局警方巡邏經過，發現曾女夫妻車卡在水溝受困。記者石秀華／翻攝
小港警分局警方巡邏經過，發現曾女夫妻車卡在水溝受困。記者石秀華／翻攝
曾姓女子駕車載丈夫到小港機場附近訪友，以Google導航，結果駛入僅4公尺寬的機場便道，因前後有來車會車，曾女誤駛入水溝中卡住，警民協助推車脫困。記者石秀華／翻攝
曾姓女子駕車載丈夫到小港機場附近訪友，以Google導航，結果駛入僅4公尺寬的機場便道，因前後有來車會車，曾女誤駛入水溝中卡住，警民協助推車脫困。記者石秀華／翻攝

Google 小港機場

延伸閱讀

汐止康寧、汐萬路口電桿下地 舊水溝一併改善

柯志恩開始推政策 陳其邁：現階段以高雄市政為重

議員批8年捷運零新建設 柯文哲：桃園高雄哪條標出去？

他看Google地圖街景驚見「都市傳說6腳怪物」 情侶還牽牠散步..真相曝光

相關新聞

影／債務糾紛遭押走 警獲報3小時攔車救出人質逮4嫌

經營網拍楊姓男子疑收錢未出貨，昨晚遭買家吳男等4人從北市押回板橋住處追討未果，再度將人押走，板橋警方接獲楊父報案，今天凌...

高雄夫妻駕車訪友Google導航 入窄路會車卡水溝糗斃

曾姓女子駕車搭載丈夫到南高雄訪友，因路況不熟，以Google導航，結果駛入機場便道，因會車不易，在前後車包夾下，不小心駛...

影／淡水7歲女童出遊泳池溺水 警消送醫救回留院治療

桃園市一間安親班，今天由3名老師帶著26名小朋友，來到新北市淡水區淡江農場內烤肉戲水，孰料，下午1時許，同行7歲女童意外...

2月大男嬰顱內出血送醫 一查竟疑是親媽虐待所致

宋姓男嬰去年6月10日因抽蓄、意識模糊被送進新北市土城醫院，經醫院判斷有多次受虐導致顱內出血等症狀的情況，在檢警深入調查...

90多歲老翁險被騙1400萬 苗警臨櫃阻詐成功率七成五

苗栗警方聯手金融機構、超商，今年1至6月阻詐6757萬餘元，其中一件90多歲老翁臨櫃要匯款1400萬元，警方找來家屬，花...

淡水6歲女童隨安親班泳池戲水溺水 警消救起送醫急救

新北市淡水區一名6歲女童，今天下午1時許，跟著安親班到淡江農場泳池內戲水，不料卻意外溺水，同行師長發現立即衝下泳池，把女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。