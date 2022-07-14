高雄夫妻駕車訪友Google導航 入窄路會車卡水溝糗斃

曾姓女子駕車搭載丈夫到南高雄訪友，因路況不熟，以Google導航，結果駛入機場便道，因會車不易，在前後車包夾下，不小心駛入水溝，卡住動彈不得，所幸在警民合力推車下，順利脫困。

警方指出，家住北高雄的曾姓女子（45歲）10日下午一點多駕車搭載丈夫，前往小港國際機場附近找朋友，因路況不熟，曾女開啟手機Google導航模式引導，結果曾女跟著Google導航，車子駛入小港機場附近的高鳳路110巷口機場便道的產業道路。

由於這條產業便道僅4公尺寬，會車得非常小心，要相互禮讓，曾女駛入便道後，見前後都有來車，雙方包夾下，一時焦急，方向盤打轉偏移，不小心右前輪掉入水溝卡住，動彈不得。