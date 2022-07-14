聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄夫妻駕車訪友Google導航 入窄路會車卡水溝糗斃
曾姓女子駕車搭載丈夫到南高雄訪友，因路況不熟，以Google導航，結果駛入機場便道，因會車不易，在前後車包夾下，不小心駛入水溝，卡住動彈不得，所幸在警民合力推車下，順利脫困。
警方指出，家住北高雄的曾姓女子（45歲）10日下午一點多駕車搭載丈夫，前往小港國際機場附近找朋友，因路況不熟，曾女開啟手機Google導航模式引導，結果曾女跟著Google導航，車子駛入小港機場附近的高鳳路110巷口機場便道的產業道路。
由於這條產業便道僅4公尺寬，會車得非常小心，要相互禮讓，曾女駛入便道後，見前後都有來車，雙方包夾下，一時焦急，方向盤打轉偏移，不小心右前輪掉入水溝卡住，動彈不得。
當時剛好小港警分局桂陽所所長顏靜逸、警員劉冠廷巡邏經過，發現曾女夫妻受困，嘗試多次後，因人力單薄，仍無法排除，請所內同仁及路過騎士共5人合力推車下，順利將曾女座車從水溝推上路面，曾女夫妻順利脫困後，頻向警方及協助幫忙的民眾致謝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言