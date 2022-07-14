影／淡水7歲女童出遊泳池溺水 警消送醫救回留院治療

桃園市一間安親班，今天由3名老師帶著26名小朋友，來到新北市淡水區淡江農場內烤肉戲水，孰料，下午1時許，同行7歲女童意外溺水，老師發現立即衝進泳池，把女童拉救上岸，緊急施以CPR，女童恢復意識，隨後交由救護人員送醫急救，所幸目前沒有生命危險留院觀察。

據了解，桃園市一家安親班，今天由3名老師，帶著26名小朋友，來到新北市淡水區北投子淡江農場烤肉戲水，約莫下午1時許，26名小朋友在泳池內戲水，不料，同團一名7歲蘇姓女童，不黯水性溺水，同行黃姓老師見狀，趕緊衝進泳池內把女童拉救上岸。

經現場施以CPR急救，女童逐漸恢復意識，後續交由救護人員送醫急救，目前女童暫無生命危險，但因肺部積水，留院觀察治療。