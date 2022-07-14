聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／淡水7歲女童出遊泳池溺水 警消送醫救回留院治療
桃園市一間安親班，今天由3名老師帶著26名小朋友，來到新北市淡水區淡江農場內烤肉戲水，孰料，下午1時許，同行7歲女童意外溺水，老師發現立即衝進泳池，把女童拉救上岸，緊急施以CPR，女童恢復意識，隨後交由救護人員送醫急救，所幸目前沒有生命危險留院觀察。
據了解，桃園市一家安親班，今天由3名老師，帶著26名小朋友，來到新北市淡水區北投子淡江農場烤肉戲水，約莫下午1時許，26名小朋友在泳池內戲水，不料，同團一名7歲蘇姓女童，不黯水性溺水，同行黃姓老師見狀，趕緊衝進泳池內把女童拉救上岸。
經現場施以CPR急救，女童逐漸恢復意識，後續交由救護人員送醫急救，目前女童暫無生命危險，但因肺部積水，留院觀察治療。
對此，新北市消防局第三救災救護大隊大隊長黃弟勝呼籲，民眾夏日從事水域活動，需考量自身身體狀況，並結伴同行，切勿到危險海域，應選擇至合格場所從事水域活動，以免發生憾事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言