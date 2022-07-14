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影／淡水7歲女童出遊泳池溺水 警消送醫救回留院治療

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

桃園市一間安親班，今天由3名老師帶著26名小朋友，來到新北市淡水區淡江農場內烤肉戲水，孰料，下午1時許，同行7歲女童意外溺水，老師發現立即衝進泳池，把女童拉救上岸，緊急施以CPR，女童恢復意識，隨後交由救護人員送醫急救，所幸目前沒有生命危險留院觀察。

據了解，桃園市一家安親班，今天由3名老師，帶著26名小朋友，來到新北市淡水區北投子淡江農場烤肉戲水，約莫下午1時許，26名小朋友在泳池內戲水，不料，同團一名7歲蘇姓女童，不黯水性溺水，同行黃姓老師見狀，趕緊衝進泳池內把女童拉救上岸。

經現場施以CPR急救，女童逐漸恢復意識，後續交由救護人員送醫急救，目前女童暫無生命危險，但因肺部積水，留院觀察治療。

對此，新北市消防局第三救災救護大隊大隊長黃弟勝呼籲，民眾夏日從事水域活動，需考量自身身體狀況，並結伴同行，切勿到危險海域，應選擇至合格場所從事水域活動，以免發生憾事。

桃園市一名7歲女童，今天參加安親班戶外活動，因不黯水性在泳池溺水，所幸急救後沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
桃園市一名7歲女童，今天參加安親班戶外活動，因不黯水性在泳池溺水，所幸急救後沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區淡江農場，今天下午發生女童在泳池溺水意外，所幸急救後沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區淡江農場，今天下午發生女童在泳池溺水意外，所幸急救後沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區淡江農場，今天下午發生女童在泳池溺水意外，所幸急救後沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區淡江農場，今天下午發生女童在泳池溺水意外，所幸急救後沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝

桃園 淡水

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