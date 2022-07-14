2月大男嬰顱內出血送醫 一查竟疑是親媽虐待所致

宋姓男嬰去年6月10日因抽蓄、意識模糊被送進新北市土城醫院，經醫院判斷有多次受虐導致顱內出血等症狀的情況，在檢警深入調查後才發現疑似是男嬰親生母親宋女虐待男嬰，但宋女否認犯行，新北地檢署不採信宋女說詞，仍依家庭暴力罪起訴宋女。

檢警調查，宋姓女子與李男結婚，去年5月生下宋姓男嬰，由宋女與李男輪流照顧，當時男嬰就曾因呼吸異常住院，並在住院時因體重太輕，被院方質疑有照護疏失而請社工介入宋女一家關懷。6月初，李男拋家棄子，宋女聯繫不上丈夫，便帶著兒子投靠熟識的王男一家人，並搬到王男住所六樓同住。

未料搬家沒幾天後，王男就在去年6月10日晚間返家時看到男嬰眼神怪異、嚴重抽搐，嚇得趕緊帶著男嬰送醫。醫院檢查後，發現男嬰有多次外力撞擊、搖晃導致的顱內出血等症狀，懷疑男嬰受虐便報警。