桃園12歲童欠萬元牌照稅 扯出酗酒父長期家暴啃老

桃園市一名男童名下車輛欠萬元牌照稅，行政執行署桃園分署昨上門強制執行，卻發現車是父親黃男在開，他不但無業、酗酒，還常對老母親、兒子及家人動輒施暴，一家5口僅仰賴1萬元補助金過活；市府社會局接獲通報後已介入關懷，協助男童一家聲請保護令，但滯納稅金恐仍會繼續跟著男童10年。

桃園分署近日發現大溪區一名12歲黃姓男童，名下馬自達轎車積欠使用牌照稅1萬480元，導致他遭移送執行；執行官昨天登門查訪，詢問男童祖母，才知是男童父親買車登記在兒子名下，車都是黃父在開。

執行官進一步關切更發現，黃父無業，長年酗酒鬧事，前科累累，心情不好就會動手毆打家人，黃童之前就被黃父狠狠毆打過，令全家人都不敢與他互動，妻子更是不堪受暴離家出走。

據調查，黃童與父親、祖母、2位兄姊同住，一家5口平時仰賴祖母的低收老年津貼及低收補助金、每月1萬元度日。

黃童祖母面露憂愁表示，日前兒子酒後想打自己，幸好已成年外孫在場阻止，才得以倖免於難，又擔心黃童及兄姊3人長年生活在家暴陰影，近期已在家屬及市府家防中心協助下，向法院聲請保護令。

桃園分署指出，已協助黃家人轉介家扶中心及社會局，以改善家庭窘境，但欠稅部分，黃童依法仍必須分期繳納，直到10年後追討時效消滅為止；也呼籲民眾不應為逃避責任，任意將車輛登記在無經濟能力的未成年人名下。

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