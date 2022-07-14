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車拋錨害台74線大塞車...女坐分隔島抱膝痛哭 烏日警解危

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

嘉義周姓女子日前獨自一人開車行經台74線中彰快速道路台中成功匝道時，轎車突然故障，因時值下班時段，後方車流嚴重回堵，又聯繫不上道路救援，嚇得她坐在分隔島上抱膝痛哭，直到警方到場，護送她匝道、聯繫修配廠拖吊拋錨車，回堵路段才恢復通行，解除危機。

台中市警局烏日分局烏日派出所說明，日前傍晚接獲周姓女駕駛報案，周女在電中驚慌失措邊哭邊說，車子因突然拋錨在快速道路中間車道，不知道怎麼辦，也很害怕。警方安撫周女，請她做好車輛警示措施，人身也需在安全處所等待警方救援。

烏日派出所警員李明翰、林曉薇到場時，發現轎車抛錨在中彰快速道路北上靠近成功匝道口的中間車道，有一名女子坐在中央分隔島，雙手抱膝痛哭，因時逢下班時間，車流已嚴重回堵，警方到場後，先疏導交通，並簡易排除拋錨車故障，移至路肩。

警方隨後確認女子身分，為報案的周姓女駕駛。周女表示，她獨自開車從嘉義北上，要到台中大里找朋友，沒想到半途遇車拋錨，不知所措，打電話請道路救援，但打不通，才打110求助警方。

員警見周女情緒尚未平復，先行護送她下台74快速道路，事後周女至車廠檢修，懷疑是火星塞接觸不良所引起抛錨，周女非常感謝當時警察的熱心協助。

烏日警分局建議車主，車輛行駛前，應確實檢查三油三水及保養，若行駛中有故障突發狀況，應緩慢移至路肩後，撥打道路救援專線排除，期間應先做好車輛故障示警及確保個人人身安全，以避免後車發現不及致生交通事故。

周女駕駛轎車在中彰快速道路拋錨，她在向警方求助後，坐在分隔島上抱膝痛哭。圖／讀者提供
周女駕駛轎車在中彰快速道路拋錨，她在向警方求助後，坐在分隔島上抱膝痛哭。圖／讀者提供
警方獲報，周女駕駛轎車在中彰快速道路拋錨，到場後疏導交通，把拋錨車移至路旁。圖／讀者提供
警方獲報，周女駕駛轎車在中彰快速道路拋錨，到場後疏導交通，把拋錨車移至路旁。圖／讀者提供
警方獲報，周女（右）駕駛轎車在中彰快速道路拋錨，到場後疏導交通，把拋錨車移至路旁，並護送她下匝道。圖／讀者提供
警方獲報，周女（右）駕駛轎車在中彰快速道路拋錨，到場後疏導交通，把拋錨車移至路旁，並護送她下匝道。圖／讀者提供

嘉義 車道 警察

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