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高雄53歲男「倒栽蔥」摔百年古井 命危送醫急救後不治
高雄陳姓男子今天下午3時許，被人發現掉進鼓山二路一處百年古井中，警消獲報後到場，將呈現「倒栽蔥」姿勢的陳男，從10公尺深的古井裡救上來，但已明顯無呼吸心跳，緊急送往醫院急救，急救後宣告不治，詳細死因由警方報請檢察官相驗後釐清。
據了解，該處古井位於鼓山區樹德里，有百年歷史，因長年無人使用，上面以辦桌常見的紅色圓桌蓋住，避免有人意外掉落。
今天下午3時許，古井附近里民聽到聲響，出門查看後發現古井蓋子遭人掀開，往內瞧就發現陳男摔入古井中，臉部朝下泡在水中，一動也不動，緊急通報警消後，以人力將陳男拉起，但陳獲救時已無生命徵象，被送往醫院急救。
警方到場時，陳男拖鞋放在古井旁，陳是附近住戶，近期因身體欠佳住院治療，最近才剛出院，詳細摔落時間、原因，警方正進一步釐清。
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