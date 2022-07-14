快訊

通膨飆高之際 巴菲特建議買股票要選「這種公司」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄53歲男「倒栽蔥」摔百年古井 命危送醫急救後不治

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄陳姓男子今天下午3時許，被人發現掉進鼓山二路一處百年古井中，警消獲報後到場，將呈現「倒栽蔥」姿勢的陳男，從10公尺深的古井裡救上來，但已明顯無呼吸心跳，緊急送往醫院急救，急救後宣告不治，詳細死因由警方報請檢察官相驗後釐清。

據了解，該處古井位於鼓山區樹德里，有百年歷史，因長年無人使用，上面以辦桌常見的紅色圓桌蓋住，避免有人意外掉落。

今天下午3時許，古井附近里民聽到聲響，出門查看後發現古井蓋子遭人掀開，往內瞧就發現陳男摔入古井中，臉部朝下泡在水中，一動也不動，緊急通報警消後，以人力將陳男拉起，但陳獲救時已無生命徵象，被送往醫院急救。

警方到場時，陳男拖鞋放在古井旁，陳是附近住戶，近期因身體欠佳住院治療，最近才剛出院，詳細摔落時間、原因，警方正進一步釐清。

警消到場後以人力將「倒栽蔥」的陳男救起，緊急送醫急救。圖／讀者提供
警消到場後以人力將「倒栽蔥」的陳男救起，緊急送醫急救。圖／讀者提供
陳男拖鞋整齊的擺放在旁，事發原因正待警方釐清。圖／讀者提供
陳男拖鞋整齊的擺放在旁，事發原因正待警方釐清。圖／讀者提供

檢察官

延伸閱讀

柯志恩開始推政策 陳其邁：現階段以高雄市政為重

議員批8年捷運零新建設 柯文哲：桃園高雄哪條標出去？

高雄藍營資深議員許慧玉秀同框照 破除「挺別人」謠言

高雄女護理師等紅燈遇癡漢眼神性騷 瓦斯工到案這樣說

相關新聞

桃園12歲童欠萬元牌照稅 扯出酗酒父長期家暴啃老

桃園市一名男童名下車輛欠萬元牌照稅，行政執行署桃園分署昨上門強制執行，卻發現車是父親黃男在開，他不但無業、酗酒，還常對老...

車拋錨害台74線大塞車...女坐分隔島抱膝痛哭 烏日警解危

嘉義周姓女子日前獨自一人開車行經台74線中彰快速道路台中成功匝道時，轎車突然故障，因時值下班時段，後方車流嚴重回堵，又聯...

高雄53歲男「倒栽蔥」摔百年古井 命危送醫急救後不治

高雄陳姓男子今天下午3時許，被人發現掉進鼓山二路一處百年古井中，警消獲報後到場，將呈現「倒栽蔥」姿勢的陳男，從10公尺深...

影／聾啞人比手語聊天動作大 旁人以為起衝突報警虛驚一場

台北市警局萬華分局前天下午接獲一起報案，指有人在咖啡廳內發生糾紛，警方獲報到場發現只是3名聾啞人士用手語聊天，旁人起了誤...

鄰居有夠賊！仿蜘蛛人到5樓卸鐵窗偷30萬敗給監視器

張姓男子因欠債缺錢花用，模仿蜘蛛人從6樓頂抓住鐵窗攀爬至隔壁棟的5樓，再用螺絲起子卸下5樓住戶的鐵窗上螺絲，第一次偷走被...

網傳吉普車滅頂花蓮鯉魚潭 警消：它是堰塞湖，沒上游

網路上傳出一段34秒的影片，有輛吉普車想渡過溪谷，疑似深度太深而拋錨，整輛車沉入水中。有網友指稱此處是花蓮鯉魚潭，不過警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。