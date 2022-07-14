高雄53歲男「倒栽蔥」摔百年古井 命危送醫急救後不治

高雄陳姓男子今天下午3時許，被人發現掉進鼓山二路一處百年古井中，警消獲報後到場，將呈現「倒栽蔥」姿勢的陳男，從10公尺深的古井裡救上來，但已明顯無呼吸心跳，緊急送往醫院急救，急救後宣告不治，詳細死因由警方報請檢察官相驗後釐清。

據了解，該處古井位於鼓山區樹德里，有百年歷史，因長年無人使用，上面以辦桌常見的紅色圓桌蓋住，避免有人意外掉落。

今天下午3時許，古井附近里民聽到聲響，出門查看後發現古井蓋子遭人掀開，往內瞧就發現陳男摔入古井中，臉部朝下泡在水中，一動也不動，緊急通報警消後，以人力將陳男拉起，但陳獲救時已無生命徵象，被送往醫院急救。