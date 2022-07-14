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鄰居有夠賊！仿蜘蛛人到5樓卸鐵窗偷30萬敗給監視器

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

張姓男子因欠債缺錢花用，模仿蜘蛛人從6樓頂抓住鐵窗攀爬至隔壁棟的5樓，再用螺絲起子卸下5樓住戶的鐵窗上螺絲，第一次偷走被害人10萬元後，食髓知味再偷20萬元現金，以為神不知鬼不覺。警方調閱附近監視器錄下他犯案過程，昨天火速將他逮捕，依竊盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

第一分局延平街派出所昨天中午12時獲報，劉銘傳路某民眾家中遭竊，放在屋內的20萬現金不翼而飛，但門窗沒有明顯被破壞痕跡，偵查隊到現場搜查採證，並在屋主提供的監視器中發現其鄰居張姓男子（30歲）涉有重嫌。

警方發現張男模仿蜘蛛人，從他家6樓頂抓住鐵窗攀爬至隔壁棟的5樓，再用螺絲起子卸下5樓住戶的鐵窗上螺絲，偷完之後又把鐵窗裝回去，沒有露出痕跡，自以為神不知、鬼不覺。

警方在調閱過程中，才發現張男已非第一次侵入，警方到他住所埋伏，昨天在他駕車至仁一路一帶逮捕歸，並起獲剩餘贓款11萬元。

失主表示，20萬元是周轉金暫放家中，沒想到會被鄰居偷走，先前也曾被偷走10萬元。張男供稱，昨天確有偷20萬元，其中9萬元還債，剩11萬元，警方到張男債主追回款項，20萬元全數都歸還失主。

張供稱，他因為欠人9萬元，不得已才鋌而走險，爬到6樓屋頂，抓著鐵窗往下爬到5樓，再以螺絲起子轉開鐵窗上螺絲帽，攀爬入內竊走20萬；他得手20萬元後，已先還債主9萬元，剩下11萬元。

第一分局延平街派出所所長傅雄麟呼籲，住家附近可安置監視器防範不法，並提醒不要把大筆現金藏放家中，如有發現可疑，可立即向警方報案。

鄰居有夠賊！仿蜘蛛人到5樓卸鐵窗偷30萬敗給監視器。記者游明煌／翻攝
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鄰居有夠賊！仿蜘蛛人到5樓卸鐵窗偷30萬敗給監視器。記者游明煌／翻攝
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監視器 失主 蜘蛛

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