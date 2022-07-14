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網傳吉普車滅頂花蓮鯉魚潭 警消：它是堰塞湖，沒上游

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

網路上傳出一段34秒的影片，有輛吉普車想渡過溪谷，疑似深度太深而拋錨，整輛車沉入水中。有網友指稱此處是花蓮鯉魚潭，不過警消表示，鯉魚潭是堰塞湖，深度可達15公尺，不可能有人開車下水。環保局指出，若屬實可依廢棄物管理法開罰，最高6000元罰鍰，未改善者可按日連續處罰。

根據影片畫面，一輛吉普車車頭已往下傾斜，駕駛疑似踩油門想脫困，無奈車輛仍一動也不動，後來整輛車沉入水裡慘遭滅頂，車上的人只好緊急棄車逃生，另一輛吉普車則好好地停在旁邊的水面上，旁邊的民眾雖然想幫忙，卻愛莫能助。

有網友稱影片中的地底是花蓮的鯉魚潭上游，不過鯉魚潭是堰塞湖，沒有所謂的上游，當地的警察局與消防局表示，看不出來實際地點在哪裡，由於鯉魚潭水深最多15公尺，不可能有人會開車下水。

花蓮縣環保局指出，若影片地點在花蓮，也沒有造假，可依「廢棄物管理法」第27條汙染環境開罰，可罰1200元以上6000元以下罰鍰，並請民眾限期改善，若屆期未完成改善者，可按日連續處罰。

環保局表示，有牌車輛會請警察協助查詢車主，通知車主自行拖吊移走，不過泡水車還是可以轉賣，即使報廢也有5萬元，通常民眾都會自行處理。

有遊客開著吉普車想通過溪流，疑似拋錨，整輛車沉入水中。圖／來源網路
有遊客開著吉普車想通過溪流，疑似拋錨，整輛車沉入水中。圖／來源網路
一輛吉普車開到溪谷想通行，疑似因深度太深慘遭滅頂。圖／來源網路
一輛吉普車開到溪谷想通行，疑似因深度太深慘遭滅頂。圖／來源網路

花蓮 警察

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