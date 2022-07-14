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嘉義男大生校園墜樓亡...死因待釐清 校方：學生表現正常

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義某大學校園今天凌晨傳男大生墜樓，聯絡消防救護人員緊急送醫搶救仍不治；檢警上午相驗，為高處墜落、頭部外傷、創傷性休克，家屬沒有意見。

今天凌晨零時43分，22歲陳姓男大三生被學長發現左側捲曲，躺在校園內一處大樓前草叢，臉、鼻、手流血，左腳向內彎曲變形，呼喚沒反應，通報校方聯絡消防救護人員到現場已沒呼吸心跳，緊急送醫搶救回天乏術。

檢警調查，監視器畫面有拍到男大生獨自上5樓，不明原因墜樓，現場留有雙拖鞋及包包，沒有遺書。

校方表示，陳生在校表現正常，沒有課業或感情上壓力也不是學校長期輔導的學生，對於發生意外深感遺憾，積極協助家屬處理後事。

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嘉義某大學傳男大生墜樓，死因待釐清。圖／本報資料照片
嘉義某大學傳男大生墜樓，死因待釐清。圖／本報資料照片

監視器 嘉義

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