快訊

美CPI衝破9%註定擴大升息 但市場也更篤定明年會降息？

天氣熱爆！他網購一盒雞蛋忘在廚房 15天後「孵出活生生小雞」

今增89染疫歿略升…累計7064死 校正回歸1名80多歲老婦排除

台中小吃店肢體衝突3人傷 警依社維法偵辦

中央社／ 台中14日電

台中市張姓與林姓男子昨天晚間各自帶女友，前往中區一家小吃店吃飯飲酒，雙方在店內因酒錢買單問題引發肢體衝突，警方獲報到場協助將受傷3人送醫，全案依違反社維法偵辦。

台中市警察局第一分局今天告訴中央社記者，繼中派出所昨天晚間8時54分獲報指出，中區成功路某小吃店有打架案件，警方立即啟動快打警力，到場後已無發現肢體衝突狀況。

警方查出，53歲張男帶56歲林姓女友，與另一方40歲林男帶40歲林姓女友，4人皆為朋友關係前往小吃店吃飯飲酒，雙方在店內因酒錢買單問題起口角，進而引發肢體衝突。

衝突過程造成林男、張男及56歲林女有輕微擦挫傷，警方協助送醫治療無大礙，初步了解雙方均不提出告訴，警方正調閱監視器釐清案情，全案將依違反社會秩序維護法移送裁處。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

小吃 台中市 警察

延伸閱讀

女大生約會夜宿男友家 卻和「明星臉大叔」男友老爸摸黑搞上了

情侶開房恩愛！女友遭惡徒闖入性侵 男友崩潰將他分屍洩恨

情侶同居後幻滅 他怨女友「4大壞習慣」嘆：想換了

高雄男晚上在鬧區公然吸膠 觸社維法挨罰4000元

相關新聞

酒精瓶被當成額溫槍 他上牛排館被噴傷雙眼獲賠8萬

林姓男子前往牛排館用餐，卻在進場準備量額溫、酒精消毒時，服務生謝女誤將酒精噴槍當成額溫槍，朝他額頭噴灑，造成他眼部灼傷，...

嘉義男大生不明原因墜樓不治 死因待釐清

嘉義縣某大學陳姓男大生今天凌晨不明原因墜樓送醫，急救後仍不治；檢警上午相驗，頭部嚴重外傷，研判死因為創傷性休克，家屬無異...

「小綿羊」上國道女騎士被捕 警移送偵辦至少罰款2萬9

本（7）月12日騎「小綿羊」上國道一號中部路段，南北行駛約45公里，穿梭警車車陣拒絕攔阻的女騎士被查出身分，警方昨在台中...

點到假紓困津貼釣魚簡訊網址 錢沒領到帳戶反遭詐數萬

基隆一名白姓男子7月初，收到一封簡訊稱「恭喜你，可提領金貼，點擊即可申請」，他點擊連結進去後依指示操作，民眾註冊登入，並...

鄰居有夠賊！仿蜘蛛人到5樓卸鐵窗偷30萬敗給監視器

張姓男子因欠債缺錢花用，模仿蜘蛛人從6樓頂抓住鐵窗攀爬至隔壁棟的5樓，再用螺絲起子卸下5樓住戶的鐵窗上螺絲，第一次偷走被...

網傳吉普車滅頂花蓮鯉魚潭 警消：它是堰塞湖，沒上游

網路上傳出一段34秒的影片，有輛吉普車想渡過溪谷，疑似深度太深而拋錨，整輛車沉入水中。有網友指稱此處是花蓮鯉魚潭，不過警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。