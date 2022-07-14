台中小吃店肢體衝突3人傷 警依社維法偵辦

台中市張姓與林姓男子昨天晚間各自帶女友，前往中區一家小吃店吃飯飲酒，雙方在店內因酒錢買單問題引發肢體衝突，警方獲報到場協助將受傷3人送醫，全案依違反社維法偵辦。

台中市警察局第一分局今天告訴中央社記者，繼中派出所昨天晚間8時54分獲報指出，中區成功路某小吃店有打架案件，警方立即啟動快打警力，到場後已無發現肢體衝突狀況。

警方查出，53歲張男帶56歲林姓女友，與另一方40歲林男帶40歲林姓女友，4人皆為朋友關係前往小吃店吃飯飲酒，雙方在店內因酒錢買單問題起口角，進而引發肢體衝突。

衝突過程造成林男、張男及56歲林女有輕微擦挫傷，警方協助送醫治療無大礙，初步了解雙方均不提出告訴，警方正調閱監視器釐清案情，全案將依違反社會秩序維護法移送裁處。

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