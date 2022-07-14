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男疑被催房租想不開 走向海裡卡爛泥獲救

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣福興鄉施姓男子疑似經濟因素及家庭問題情緒不穩，昨到崙尾巷附近海堤走入海裡，疑似企圖尋短，卻被海底爛泥給卡住雙腿，進退兩難，草港派出所警員與消防人員前往搶救，合力將卡住的施男脫困，經醫生檢查後傷勢並無大礙外，阻止一場悲劇發生。

鹿港警察分局草港派出所警員陳永源再凌晨1點多接獲民眾報案，1名男子獨自朝海中走去，陳員獲報後趕往查看搜尋，在台61線下21號水門附近搜尋時發現施姓男子所駕駛的自小客車，研判施男可能是由該處跳海，因此沿海岸搜尋，果然在離岸邊約50公尺處隱約發現有一人卡在海面爛泥中。

警方說，幸好當時適逢海水退潮，裸露海底爛泥，男子才未被海水淹沒。經了解施男自稱是因遭房東催討房租債務及與小孩相處問題，一時想不開而服用安眠藥後駕車至鹿港海邊。

家屬因發現施姓男子不見蹤影，加上一直連繫不上，又發現他整天行為舉止有異，正到附近派出所報警協尋時，便接獲陳員通知已尋獲他送醫的消息，事後警方積極及熱心幫忙感謝不已。

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施姓男子疑似經濟因素及家庭問題情緒不穩，自行從崙尾巷附近海堤走入海裡被救回。圖／警方提供
施姓男子疑似經濟因素及家庭問題情緒不穩，自行從崙尾巷附近海堤走入海裡被救回。圖／警方提供
施姓男子疑似經濟因素及家庭問題情緒不穩，自行從崙尾巷附近海堤走入海裡，自小客車也被發現。圖／警方提供
施姓男子疑似經濟因素及家庭問題情緒不穩，自行從崙尾巷附近海堤走入海裡，自小客車也被發現。圖／警方提供

鹿港 警察

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